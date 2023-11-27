Lancierung des Freiwilligenprogramms der FIFA-Stiftung für Gemeindeleiter in Mexiko-Stadt

Ankunft von vier Gemeindeleitern aus aller Welt in Mexiko-Stadt zum Auftakt ihres einmonatigen Einsatzes im Rahmen des Freiwilligenprogramms der FIFA-Stiftung für Gemeindeleiter

Auswahl von Teilnehmenden, die sich durch ihr persönliches Engagement für den sozialen Wandel durch Fussball ausgezeichnet haben, für ehrenamtliche Aktivitäten bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit Fokus auf Lernen, kulturellen Austausch und gesellschaftliches Engagement

Initiative zur Würdigung von Persönlichkeiten, die Fussball als Instrument für den sozialen Wandel nutzen, sowie zur Förderung neuer Fähigkeiten, Erfahrungen und internationaler Verbindungen mit nachhaltigem Nutzen für die Gesellschaft über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hinaus

Das Freiwilligenprogramm der FIFA-Stiftung für Gemeindeleiter wurde in Mexiko-Stadt – einem der Spielorte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ – offiziell lanciert und bietet vier aussergewöhnlichen Persönlichkeiten aus aller Welt die Chance, als ehrenamtlicher Helfer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ einzigartige Erfahrungen zu sammeln.

Die Initiative würdigt und unterstützt Gemeindeleiter, die mit dem Fussball den sozialen Wandel in ihren Gemeinden vorantreiben wollen. Sie bietet den Teilnehmenden die einmalige Chance, an der Austragung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mitzuwirken und gleichzeitig an einem massgeschneiderten Programm mit Fokus auf Lernen, Zusammenarbeit, kulturellen Austausch und gesellschaftliches Engagement teilzunehmen.

Die Gemeindeleiter vertreten Organisationen, die mithilfe des Fussballs soziale Herausforderungen wie Ungleichheit, Ausgrenzung, Gewalt, Vertreibung und fehlende Chancengleichheit bekämpfen. Mit ihren Initiativen in den Bereichen Bildung, Inklusion, Friedensförderung, Wohlbefinden, Gleichstellung und Jugendförderung zeigen sie, wie Fussball Menschen verbinden und positive gesellschaftliche Veränderungen anstossen kann.

Nach einem umkämpften Auswahlverfahren wurden folgende vier Gemeindeleiter für die erste Ausgabe des Programms ausgewählt: Lorenzo Claassen von training4changeS (Südafrika), Aldin Vojvoda von Spirit of Football (Deutschland), Natalia Catalina Hernández Torres von der El Rio Foundation (Kolumbien) und José David Osorio Castro von der Fundación Tiempo de Juego (Kolumbien).

Mauricio Macri, Vorstandsvorsitzender der FIFA-Stiftung, sagte: „Das Freiwilligenprogramm der FIFA-Stiftung für Gemeindeleiter würdigt aussergewöhnliche Menschen auf der ganzen Welt, die mit dem Fussball tagtäglich Leben verbessern und Gemeinschaften stärken.“

„Wir freuen uns, diese vier inspirierenden Teilnehmenden in Mexiko-Stadt willkommen zu heissen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft aus nächster Nähe zu erleben, voneinander zu lernen sowie Freundschaften und Netzwerke aufzubauen, die weit über das Turnier hinaus Bestand haben. Mit ihrer Leidenschaft, ihrem Engagement und ihrer Führungsstärke verkörpern sie die Werte, die die FIFA-Stiftung mithilfe des Fussballs fördern will.“

Die vier Teilnehmenden haben nach ihrer Ankunft in Mexiko-Stadt ein einmonatiges Programm begonnen, das ihnen neben ehrenamtlichen Einsätzen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ die Möglichkeit bietet, Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen.

Zu den Höhepunkten ihres Aufenthalts zählt die Teilnahme an der von der FIFA-Stiftung unterstützten Veranstaltung von Girls United „Su Juego, Su Mundial“ (Ihr Spiel, Ihre WM), bei der ehrenamtliche Helfer Fussballaktivitäten und Beteiligungsangebote für Mädchen im Rahmen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ begleiten. Während ihres Aufenthalts nehmen die Gemeindeleiter ausserdem an den wöchentlichen Trainings von Girls United teil, vernetzen sich mit Mädchen und Trainern und tauschen Erfahrungen mit lokalen Trainern und Mentoren aus.