FIFA und lokale Wohltätigkeitsorganisationen bringen benachteiligte Jugendliche zu K.-o.-Spielen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

Bereits mehr als 3600 Tickets an Organisationen in den fünf US-Städten zugewiesen, in denen die Achtelfinalspiele stattfinden

Die Zuschauerkulisse ist bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ immer überaus farbenfroh, angefangen bei den eingefleischten Fussballfans aus aller Welt, die ihre Nationalteams lautstark anfeuern, bis zu den einheimischen Schlachtenbummlern, die jedem Turnier eine ganz eigene Note verleihen. Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ in diesem Sommer steht ganz im Zeichen der Inklusion, der Verständigung und der Erweiterung des Fussballhorizonts. Zu diesem Zweck spendet die FIFA mehr als 3600 Tickets für die Achtelfinalspiele in Atlanta, Charlotte, Miami, Orlando und Philadelphia an benachteiligte Jugendliche. Die Tickets werden über lokale Wohltätigkeitsorganisationen verteilt, die diesen Jugendlichen damit gemeinsam mit der FIFA ein unvergessliches und vielleicht auch inspirierendes Erlebnis bieten.

Per 29. Juni haben schon zehn Organisationen in Atlanta, Charlotte und Miami Tickets erhalten und an Kinder sowie deren Familien verteilt. Für viele von ihnen ist es das erste Fussballspiel live vor Ort. Mindestens sechs weitere Wohltätigkeitsorganisationen haben während der Achtelfinals ihr Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet. Bereits fest mit dabei sind u. a. Boys & Girls Clubs of America, Make-A-Wish America sowie die öffentlichen Schulen von KIPP.