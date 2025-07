Einzigartiges Erlebnis für Kinder in Orlando bei historischem Duell zwischen Al Hilal und Manchester City

Tickets für K.-o.-Spiele von der FIFA an Wohltätigkeitsorganisationen an fünf Spielorten gespendet

Karten für das Achtelfinale zwischen Al Hilal und Manchester City an den Orlando Community Youth Trust, der Gemeinschaftszentren, Programme und Leistungen für benachteiligte Kinder finanziert, und an Make-A-Wish Central & Northern Florida

„Viele Kinder hätten sich nie träumen lassen, bei einem Spiel der Klub-Weltmeisterschaft dabei zu sein“

Dank der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ soll der Fussball noch mehr Menschen erreichen und so weltweit sein wahres Potenzial ausschöpfen. Was das bedeutet, zeigte sich eindrucksvoll beim Achtelfinale in Orlando (USA), als eine ganz besondere Gruppe neuer Fans im Camping-World-Stadion Zeuge einer Fussballsensation wurde.

Das spektakuläre 4:3 von Al Hilal gegen Manchester City bedeutete den ersten Pflichtspielsieg eines asiatischen Klubs gegen ein europäisches Team. Die Grundlage dafür legte die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, die mit 32 Teams aus aller Welt so inklusiv wie kein globales Klubturnier zuvor ist. Die FIFA setzt sich auch dafür ein, junge Menschen zu motivieren und in die Gesellschaft zu integrieren. Vor diesem Hintergrund hat sie Tickets für die Achtelfinalspiele in Atlanta, Charlotte, Miami, Orlando und Philadelphia an lokale Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, die sich für benachteiligte Jugendliche engagieren. Bei der Begegnung zwischen Al Hilal und Manchester City konnten Kinder, Familien und Angestellte des Orlando Community Youth Trust sowie Make-A-Wish Central & Northern Florida hautnah Fussballgeschichte miterleben und sich davon inspirieren lassen.

„Die Erwachsenen freuten sich auf das Spiel und schätzten sich sehr glücklich, ihren und anderen Kindern ein solch einzigartiges Erlebnis zu ermöglichen, das ihnen vielleicht einen völlig neuen Blick auf ihre sportlichen oder beruflichen Möglichkeiten bietet“, sagte DeeDee Del Rosario, die das lokale Citrus Square Recreation Center leitet.

Und zu den Kindern fügte sie hinzu: „Immer wieder sprachen sie davon, was ihnen das Spiel und das Zusammensein bedeutete. Sie freuten sich sehr, alle aus der Stadt und so starke Teams zu sehen.“

Der gemeinnützige Orlando Community Youth Trust wurde 1994 gegründet, als in Orlando fünf Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ausgetragen wurden. Die Organisation unterstützt mit öffentlichen und privaten Mitteln verschiedene Programme, Dienste und Einrichtungen, die mit der für Familien, Parkanlagen und Freizeit zuständigen Stadtverwaltung verbunden sind, darunter auch solche für Kinder aus unterversorgten Stadtteilen.

„Wir wollen sichere Räume schaffen, in denen Kinder Spass haben, sich frei bewegen und einfach Kinder sein können. Die Stadt bietet eine grosse Bandbreite an Einrichtungen, Mahlzeiten, Programmen und Veranstaltungen, die unserer Gemeinschaft zugutekommen“, erklärte Nikki Purvis, Leiterin des Wadeview Neighborhood Center. „Wir eröffnen ihnen neue Möglichkeiten und Erlebnisse, die sie sonst vielleicht nicht hätten, und zeigen ihnen so, dass mit Fleiss und Einsatz viel möglich ist.“

Der Schlagabtausch zwischen Al Hilal und Manchester City, der erst in der Verlängerung entschieden wurde, hat ganz im Sinne der Klub-WM zweifellos neue Menschen erreicht.

„Es war ein fantastisches Erlebnis. Viele Kinder hätten sich nie träumen lassen, bei einem Spiel bei der Klub-Weltmeisterschaft dabei zu sein. Es war zweifellos eine einmalige Erfahrung“, sagte Purvis.

Die gemeinnützige Organisation Make-A-Wish erfüllt schwer kranken Kindern Wünsche.

Jenny Trew von Make-A-Wish sprach ebenfalls von einem unglaublichen Erlebnis. „Die Stimmung rund um unsere Plätze war gigantisch. Fans beider Teams waren in unserem Sektor. Jedes Tor wurde frenetisch bejubelt“, so Trew. „Die Kinder sind fortan ziemlich sicher Fans von Profisportveranstaltungen. Für sie war alles so faszinierend: die Vielfalt der Speisen, die Kleidung der Fans, die Gesänge, die Welle.“