Rasantes Wachstum der FIFA-Digitalplattformen spiegelt den weltweiten Erfolg der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wider

Die Website FIFA.com verzeichnete im Juni 16 Millionen Besucher – mehr als in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 – und der steile Aufwärtstrend spiegelte sich auf allen FIFA-Plattformen in der digitalen Welt wider.

Seit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni ist die Zahl der Suchanfragen zur Klub-WM im Internet um mehr als das Zehnfache gestiegen und „FIFA Club World Cup“ laut Google Trends derzeit der am häufigsten verwendete Sportbegriff. Die weltweite Aufmerksamkeit für das Turnier wurde auch durch die umfassende Berichterstattung im Rahmen des bahnbrechenden Vertrags zwischen der FIFA und DAZN, das sämtliche 63 Spiele weltweit und kostenlos überträgt, gestärkt.

Die Fans von CR Flamengo und Espérance Sportive de Tunisie sorgten für die lauteste Atmosphäre bei einem Spiel und erreichten vor ihrer Partie im Lincoln Financial Field in Philadelphia 127 Dezibel.

Die FIFA-Team-Services-Abteilung, die für die Logistik der 32 teilnehmenden Teams zuständig ist, hat während des Turniers 416 Trainingseinheiten organisiert, während adidas einige der 4000 offiziellen Spielbälle an Klubs, Stadien und andere wichtige Turnierorte verteilt hat. Team Services hat zusammen mit dem Transportbüro insgesamt 3546 Gepäckstücke und Ausrüstungsgegenstände bei der offiziellen Ankunft der Teams in den USA bewegt.

Auch die restlichen kommerziellen Partner der FIFA waren sehr präsent. Fast eine Million Coca-Cola-Produkte und mehr als 320 Kühlschränke wurden an über 70 relevante Turnierorte geliefert. 118.906 Artikel wurden in den 57 lizenzierten Läden an den 12 Spielorten verkauft. Am beliebtesten waren T-Shirts und Schals.