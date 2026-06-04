KIPP Miami, Gumball 3000 Foundation und FIFA-Stiftung USA feiern offizielle Einweihung eines renovierten Fussballplatzes für lokale Gemeinschaft

Die KIPP Miami Public Schools haben in Zusammenarbeit mit der Gumball 3000 Foundation und der FIFA-Stiftung USA einen neu renovierten Fussballplatz auf dem Nordcampus von KIPP Miami im Miami-Dade County offiziell eingeweiht.

Das Projekt steht für eine bedeutende Zusammenarbeit mit dem Ziel, jungen Menschen durch Sport, Bildung und gesellschaftliches Engagement mehr Chancen zu eröffnen. Nach Fertigstellung umfasst der modernisierte Platz neue Sitzgelegenheiten, eine neue Anzeigetafel sowie weitere Verbesserungen, die eine sichere, moderne und barrierefreie Umgebung für die Schüler und die Gemeinschaft vor Ort schaffen.

FIFA-Präsident nimmt in Miami an Einweihung eines renovierten Fussballplatzes für die lokale Gemeinschaft teil 01:52

KIPP Miami betreut an der KIPP Royalty Academy und der KIPP Courage Academy mehr als 1200 Schüler. Das modernisierte Spielfeld wird ganzjährig den Sportunterricht, ausserschulische Aktivitäten, Fussballtrainings, Mentoringangebote und weitere Programme für die Gemeinschaft unterstützen.

„KIPP Miami ist sehr dankbar für diese unglaubliche Partnerschaft und Investition in unsere Schüler und Familien“, sagte Charlie Schmidt, Geschäftsführer der KIPP Miami Public Schools. „Dieser neue Fussballplatz bietet unseren Schülern einen sicheren und inspirierenden Ort zum Spielen, zum Wachsen sowie zur Entwicklung von Teamgeist und Führungskompetenzen – auf und neben dem Platz. Es zeigt, was möglich ist, wenn Organisationen gemeinsam für die Förderung junger Menschen eintreten.“

„Dieses Projekt eröffnet Chancen und legt den Grundstein für die nächste Generation“, sagte Maximillion Cooper, Gründer von Gumball 3000 und der Gumball 3000 Foundation. „Wir sind überzeugt, dass Sport jungen Menschen Selbstvertrauen, Zusammenhalt und Ehrgeiz vermitteln kann, und freuen uns, gemeinsam mit der FIFA-Stiftung USA und KIPP Miami ein Projekt umzusetzen, das diese Gemeinschaft nachhaltig prägen wird.“

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte: „Es war ein ganz besonderer Tag in Miami: Wir haben den Start der FIFA-Stiftung USA gefeiert – ihre erste grosse Veranstaltung – sowie die Einweihung eines renovierten Fussballplatzes bei KIPP Miami, der jungen Menschen durch unseren wunderbaren Sport zahlreiche Möglichkeiten eröffnen wird.“

„Kinder sind unsere Zukunft, und es ist schön zu sehen, wie dieses Projekt zum Leben erweckt wird, denn es schafft ein sicheres Umfeld, in dem Mädchen und Jungen durch den Fussball lernen, spielen und wachsen können. Fussball ist eine Schule fürs Leben. An alle Schüler, Eltern und zukünftigen Stars von KIPP Miami: Dieser Platz gehört euch. Hier entstehen Erinnerungen, Träume und die Zukunft des Fussballs.“

„Während sich Miami darauf vorbereitet, die Welt zur FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ zu empfangen, setzen wir alles daran, ein nachhaltiges Vermächtnis zu schaffen, das unserer Gemeinschaft noch lange über das Finale hinaus zugutekommt“, sagte Alina Hudak, Präsidentin und Geschäftsführerin des städtischen Organisationskomitees der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ für Miami. „Dieses renovierte Fussballfeld ist mehr als nur eine Investition in die Sportinfrastruktur – es ist eine Investition in junge Menschen, in gesündere Gemeinschaften und in die Zukunft von Miami.“

Die Renovierung wurde mit Unterstützung der Gumball 3000 Foundation finanziert, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, in jugendorientierte Initiativen zu investieren und durch globale Partnerschaften einen positiven sozialen Wandel zu bewirken.

Schüler, Lehrkräfte, lokale Führungspersönlichkeiten und Projektpartner kamen zur Einweihungsfeier zusammen, die nicht nur den Abschluss der Modernisierung der Anlage markierte, sondern auch die gemeinsame Vision feierte, Fussball als Plattform zur Förderung von Selbstvertrauen, Teamgeist, Führungsqualitäten und gesünderen Lebensweisen bei jungen Menschen zu nutzen.

Das neue Spielfeld soll sich zu einem lebendigen Zentrum für Sport und Freizeit in Südflorida entwickeln sowie Schülern und der lokalen Bevölkerung ganzjährig Zugang bieten.