Ken Griffey Jr. feiert das Debüt der Seattle Sounders bei der Klub-WM

Baseball-Legende Ken Griffey Jr. hisste eine Flagge der Seattle Sounders auf der Space Needle, um die Teilnahme des Vereins an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ zu feiern

In Seattle finden in diesem Sommer sechs Partien und zahlreiche Fan-Events statt – zudem ist die Stadt Spielort der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Die erste Ausgabe der auf 32 Mannschaften erweiterten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ beginnt am 14. Juni in Miami und endet mit dem Finale am 13. Juli in New York - New Jersey

Immer wenn der Seattle Sounders FC und die lokale Fangemeinde die wichtigsten Meilensteine feiern oder für ihren Sport werben wollen, versammeln sie sich an der Space Needle, dem 184 Meter hohen Wahrzeichen der Stadt, das über der Stadt und der Bucht von Puget Sound thront.

Nach den Erfolgen der Sounders im Finale des MLS Cup 2019 und im Endspiel der Concacaf Champions League 2022 wehten grün-blaue Fahnen auf der Needle, ebenso wie im folgenden Jahr, als die „Emerald City“ ihre Ernennung zum Spielort der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ feierte.

Am Freitag, dem 13. Juni, gab es den nächsten grossen Anlass zum Feiern, als Ken Griffey Jr., die Legende der Seattle Mariners und Mitglied der National Baseball Hall of Fame, eine riesige 9 m x 6 m grosse Sounders-Flagge hisste, um die Teilnahme des Teams an der Klub-WM 2025 zu würdigen. Im Lumen Field in Seattle werden während des bahnbrechenden Turniers sechs Partien ausgetragen, darunter die Gruppenspiele der Sounders gegen Botafogo (15. Juni), Atlético Madrid (19. Juni) und Paris Saint-Germain (23. Juni).

Seattle celebrates Sounders' FIFA Club World Cup debut 02:02

„Das ist eines der wichtigsten Ereignisse überhaupt“, so Griffey über die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™. „Dieser Wettbewerb steht auf einer Stufe mit dem Super Bowl, den Endspielserien in der NBA und der MLB usw. Da solche Ereignisse nicht oft stattfinden, ist dies eine hervorragende Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass Seattle ein fantastischer Ort ist.“

Die Flaggenzeremonie am Freitag war der Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, mit denen die Sounders und Seattle selbst die erste Ausgabe der erweiterten Klub-WM feiern, die am Samstag, dem 14. Juni, in Miami beginnt und bei der 32 Spitzenklubs in zwölf Stadien in elf US-Städten spielen. Am Sonntag, dem 15. Juni, werden die Sounders gemeinsam mit dem NWSL-Club „Seattle Reign FC“, der RAVE Foundation und dem lokalen Organisationskomitee der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Seattle versuchen, einen Guinness-Weltrekord für das grösste Fussballtraining aufzustellen. Ganztägige Fanfeste im Occidental Park, öffentliche Spielübertragungen und Konzerte sollen dann das Programm der Klub-WM abrunden.

„Die Anhänger haben die Seattle Sounders seit 1974 immer unterstützt, und zwar ohne Ausnahme“, sagte der ehemalige Spieler und Vereinsbotschafter Brad Evans. „Seit ich mich erinnern kann, sind die Stadien immer voll, und auch dieses Turnier ist eine einmalige Gelegenheit.“

Steve Zakuani, ebenfalls langjähriger Spieler der Sounders und Vereinsbotschafter, fügte hinzu: „Der Fussball bringt die Menschen zusammen. Es soll also jeder mit seiner Familie kommen und das Spiel geniessen. Ich denke, die Jungs können jede Unterstützung gebrauchen, die sie kriegen können.“