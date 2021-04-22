Treffen zwischen FIFA-Präsident und UN-Generalsekretär

Zunächst fasste der FIFA-Präsident die aktuell vorrangigen Themen der FIFA zusammen. Guterres seinerseits lobte die Reformen der FIFA und deren vollständige Konzentration auf den Fussball. Die Gesprächspartner stimmten überein, dass zwischen den Vereinten Nationen und der FIFA eine weitgehende Übereinstimmung bei zahlreichen zentralen Werten existiert und dass der Fussball auch in Konfliktsituationen als Hilfsmittel zur Förderung des Friedens dienen könne und solle. Zudem solle die Zusammenarbeit bei der Förderung positiver Werte und der Menschenrechte durch den Fussball intensiviert werden. Sport im Allgemeinen und Fussball im Besonderen ist in der Lage, Menschen zu vereinen. Präsident Infantino sagte seine volle Unterstützung für die Bemühungen der Vereinten Nationen insbesondere in bestimmten Ländern sowie für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu. In diesem Zusammenhang wurde dem UN-Generalsekretär das Projekt "Football for Schools" als beispielhafte Initiative für Entwicklung durch Sport vorgestellt.