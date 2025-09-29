Katar als Gastgeber der Endrunde des FIFA Interkontinental-Pokal 2025™ bestätigt

Katar wird die letzten drei Spiele des FIFA Interkontinental-Pokal 2025™ ausrichten

Die Partien des FIFA Derby of the Americas sowie des FIFA Challenger Cup dienen der Ermittlung des Gegners von Paris Saint-Germain im Finale am 17. Dezember

Die Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ werden später in diesem Jahr auch die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ sowie den FIFA Arab Cup™ ausrichten

Katar wurde als Gastgeber der letzten drei Spiele (M3 bis M5) des diesjährigen FIFA Interkontinental-Pokals™ bestätigt – dem prestigeträchtigen jährlichen Klubwettbewerb, bei dem die Meister aller sechs Konföderationen die Chance erhalten, sich auf der Weltbühne zu messen.

Die Endrunde, bestehend aus drei Spielen, findet im Dezember in Doha statt und bildet den Abschluss des Turniers.

Spiel 3, offiziell als FIFA Derby of the Americas bezeichnet, ist für Mittwoch, den 10. Dezember angesetzt. Bei diesem Aufeinandertreffen stehen sich der mexikanische Klub Cruz Azul – Sieger des Concacaf Champions Cup 2025 – und der noch zu ermittelnde Champion der CONMEBOL Libertadores 2025 gegenüber, dessen Finale am 29. November 2025 entschieden wird.

Die Sieger des FIFA Derby of the Americas treffen anschliessend im Spiel 4 auf den ägyptischen Klub Pyramids, um am Samstag, dem 13. Dezember 2025, um den FIFA Challenger Cup zu spielen.

Die Pyramids, amtierende CAF-Champions, haben sich ihren Platz in Spiel 4 bereits gesichert – durch Siege über Auckland City aus Neuseeland (OFC-Champions) und Al Ahli (AFC-Champions) auf dem Weg zum Gewinn des FIFA Afrika-Asien-Pazifik-Pokal am 23. September in Dschidda.

Den Abschluss des Wettbewerbs bildet Spiel 5 – das Finale des FIFA Interkontinental-Pokals – am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025. Dort treffen die Sieger des FIFA Challenger Cup auf Paris Saint-Germain, Gewinner der UEFA Champions League 2024/25, im Duell um die höchste jährliche Klubauszeichnung.

Diese ereignisreiche Phase unterstreicht die fortgesetzte Rolle Katars als bedeutende Gastgebernation: Im November und Dezember richtet das Land auch die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ sowie den FIFA Arab Cup™ aus – unter Nutzung jener Einrichtungen, Stadien und Infrastrukturen, die für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ geschaffen wurden.

Bei der letztjährigen Ausgabe des FIFA Interkontinental-Pokals wurde das überarbeitete Turnierformat eingeführt. Real Madrid CF setzte sich dabei gegen CF Pachuca durch und sicherte sich den Titel vor knapp 70.000 Zuschauern im ikonischen Lusail-Stadion in Katar im Dezember 2024.