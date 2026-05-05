Islana™ Maskottchen der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2026™

Symbol für die Kreativität und die Dynamik des boomenden Frauenfussballs

Inspiriert von slawischer Folklore, der Spielfreude und der Magie, die Sport und Spass verschmelzen lassen

24 Nationen beim Turnier dabei, das vom 5. bis zum 27. September in vier Städten ausgetragen wird

Polen wird im September im Blickpunkt stehen, wenn eine neue Generation von Spielerinnen glänzen und die Welt begeistern will. Während sich das Land auf die zwölfte Ausgabe der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ vorbereitet, macht sich das offizielle Turniermaskottchen, Islana™, bereit, die globale Fussballfamilie in ihrer Heimat zu begrüssen.

Als Cousine von Rusalki aus der slawischen Mythologie wacht die verspielte und lebensfrohe Islana über die Natur. Sie ist im Wald und an einem See aufgewachsen und war ein freundliches und neugieriges Kind, das die Welt durch Bewegung kennenlernte. Gemeinsam mit anderen Kindern spielte sie Spiele, in denen sie ihre Schnelligkeit, ihr Gleichgewicht und ihr Geschick zeigen konnte und immer mutiger wurde.

In einer Nacht, die ihr Leben verändern sollte, entdeckte Islana etwas, das auf der Oberfläche des Gopło-Sees glitzerte. Das Objekt bewegte sich im Mondlicht und strahlte eine unerschöpfliche Energie aus. Es war ein kleiner schwarz-weisser Fussball, der auf dem Wasser tanzte, als wäre er ein Lebewesen. Von diesem Moment an waren Islana und der Ball unzertrennlich.

Heute wacht Islana überall über Nachwuchstalente, insbesondere über jene, die diesen Sport mit einem Lächeln im Gesicht und ohne Furcht ausüben. Sie verkörpert den Geist, mit dem das Spiel zur unbändigen Freude wird und der auch im Zentrum der kommenden WM stehen soll.

„Die FIFA freut sich, zusammen mit Islana alle jungen Spielerinnen zu empfangen und zu unterstützen, die in Polen ihr enormes Talent zeigen werden“, sagte Roberto Grassi, der bei der FIFA für die Jugendturniere zuständig ist.