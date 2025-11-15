Start des Visa-Vorverkaufs für die letzten drei Spiele des FIFA-Interkontinental-Pokals Katar 2025™

Ahmad-bin-Ali-Stadion Schauplatz der drei Spiele, Tickets ab QAR 20 erhältlich

Ab heute um 13 Uhr MEZ exklusive Möglichkeit für Visa-Karteninhaber, auf FIFA.com/tickets Tickets zu kaufen

Exklusiver Visa-Vorverkauf vom 15. bis zum 22. November

Der Kartenverkauf für die letzten drei Spiele des von Aramco präsentierten FIFA-Interkontinental-Pokals Katar 2025™ beginnt heute Samstag, 15. November, um 15 Uhr Katar-Zeit (13 Uhr MEZ) auf FIFA.com/tickets. Dank dem weltweiten FIFA-Partner Visa bietet die FIFA Visa-Karteninhabern die exklusive Möglichkeit, sich von Samstag, 15. November, bis Samstag, 22. November, vor allen anderen Tickets zu sichern. Im Visa-Vorverkauf werden nur Zahlungen mit Visa akzeptiert.

Beim jährlichen FIFA-Interkontinental-Pokal™ kämpfen jeweils die kontinentalen Klubmeister aller sechs Konföderationen um den prestigeträchtigen Titel. Die letzten drei Spiele des Turniers finden im Dezember in Katar statt. Bei der letztjährigen Ausgabe mit neuem Format setzte sich Real Madrid vor fast 70.000 Fans im atemberaubenden Lusail-Stadion in Katar gegen Pachuca durch.

Katar liefert auch dieses Jahr die Kulisse für das Turnier. Schauplatz der letzten drei Spiele am 10., 13. und 17. Dezember ist das Ahmad-bin-Ali-Stadion, in dem bei der historischen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ insgesamt sieben Partien ausgetragen wurden. Bei den drei abschliessenden Spielen des FIFA-Interkontinental-Pokals™ handelt es sich um das FIFA Derby of the Americas, den FIFA Challenger Cup und das Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals™. FIFA Derby of the Americas: Am Mittwoch, 10. Dezember, trifft der Gewinner des Concacaf Champions Cup, Cruz Azul, auf den Sieger des Finales der CONMEBOL Libertadores zwischen Palmeiras und Flamengo, der am 29. November in Lima ermittelt wird. FIFA Challenger Cup: Am Samstag, 13. Dezember, duellieren sich der Sieger des FIFA Derby of the Americas und CAF-Titelhalter Pyramids, nachdem die Ägypter beim FIFA-Afrika-Asien-Pazifik-Pokal gegen den saudischen Klub Al Ahli siegreich blieben. Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals™: Beim krönenden Abschluss am Mittwoch, 17. Dezember, kommt es zum Kräftemessen zwischen dem Gewinner des FIFA Challenger Cup und dem Sieger der letztjährigen UEFA Champions League, Paris Saint-Germain. Anpfiff aller drei Spiele ist um 20 Uhr Katar-Zeit (18 Uhr MEZ). Tickets für alle drei Spiele sind in drei Kategorien ab QAR 20 erhältlich. Pro Person können auf einmal maximal sechs Tickets gekauft werden.

Vor der Austragung der letzten drei Spiele des FIFA-Interkontinental-Pokals™ im letzten Jahr war Katar bereits 2019 und 2020 Austragungsort der jährlichen FIFA-Klubmeisterschaft. Derzeit findet im Land auch die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ statt. Ebenfalls in diesem Monat folgt die Qualifikation für den FIFA-Arabien-Pokal™, dessen Endrunde dann im Dezember in einigen Stadien der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ ausgetragen wird. Visa als global führender Anbieter von Digitalzahlungen ist der offizielle Zahlungsdienstleistungspartner der FIFA und die bevorzugte Methode zur Bezahlung von Tickets- und Hospitality-Paketen.