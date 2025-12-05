Hochspannung vor mitreissender Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Washington D. C. voller Vorfreude auf Endrundenauslosung am Freitag, so FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström

Rio Ferdinand, der die Auslosung leitet, bereit für einen riesigen Moment im Kennedy Center

Auslosung der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams als Wegweiser für den Weg zum WM-Titel 2026

Die Spannung und die Vorfreude auf die Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Freitag sind im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. mit Händen zu greifen.

Vor dem Sport- und Unterhaltungsspektakel, bei dem die qualifizierten Teams und Millionen von Fans ihre Gegner bei der WM-Endrunde erfahren werden, kümmern sich Hunderte Arbeiter um den Aufbau der Sende- und Medienanlagen sowie der Dekoration, die den markanten Komplex am Potomac vorübergehend in den Nabel der Fussballwelt verwandeln.

„Der morgige Tag im Kennedy Center wird grossartig“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström am Donnerstag. „Wir spüren die Spannung. Das wird eine gigantische Show.“ Die Vorbereitungen und die Proben werden intensiver. Die Vorfreude steigt. Das spürt auch Rio Ferdinand, FIFA-Legende, ehemaliger Kapitän der englischen Nationalmannschaft und dreifacher WM-Teilnehmer, der mit der renommierten Moderatorin Samantha Johnson durch die Endrundenauslosung führen wird.

„In wenigen Tagen werden wir die Auslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft moderieren. Das ist wie ein wilder Traum, wenn ich bedenke, wo ich herkomme“, erzählte Rio Ferdinand am Mittwoch in Washington. „Ich bin so stolz, wenn ich sehe, was heute und in den letzten Tagen hier geleistet wird, ebenso im Hotel und in der ganzen Umgebung, all die Arbeit, alles andere, was passiert, und die ganzen Bausteine für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft.“

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist mit ihren Dimensionen absolut einzigartig und setzt im globalen Fussball hinsichtlich Spektakel und Inklusion neue Massstäbe. 48 Teams – so viele wie nie zuvor – werden in 16 Metropolen in Kanada, Mexiko und den USA insgesamt 104 Spiele um die wichtigste Trophäe im Sport bestreiten.

Ferdinand und seine Kollegen sind bereit für eine Show, die dem prestigeträchtigen und erstklassigen Turnier im nächsten Jahr alle Ehre machen wird. Die von Kevin Hart, Heidi Klum und Danny Ramirez moderierte Show bietet dank hochkarätigen musikalischen Darbietungen von Andrea Bocelli, Robbie Williams und Nicole Scherzinger einen furiosen Anpfiff zu einem beispiellosen Fussballfest.

„Als Fan schaue ich mir solche Veranstaltungen immer an, weil ich sehen will, gegen wen mein Land spielt. Wer ist der erste Gegner? Alle diese Dinge hier, die die Vorfreude ausmachen, und dann der Countdown bis zur WM selbst“, erklärte Rio Ferdinand.

„Ich kann es kaum erwarten“, fügte er hinzu. „Unsere Gäste, all die Stars und Überraschungen – das wird absolut gigantisch.“

Ferdinand wird bei der Auslosung von nordamerikanischen Persönlichkeiten unterstützt, die in ihren jeweiligen Sportarten echte Legenden sind. Auf der Bühne live dabei sind Tom Brady, siebenfacher Gewinner des Super Bowl der National Football League (NFL), Wayne Gretzky, Mitglied der Hall of Fame der National Hockey League (NHL), Shaquille O’Neal, Mitglied der Hall of Fame der National Basketball Association (NBA), und Aaron Judge, dreifacher MVP der Major League Baseball (MLB). Das illustre Quartett waltet als Auslosungsassistenten, während Eli Manning, Quarterback und zweifacher Super-Bowl-Gewinner, Gastgeber auf dem roten Teppich ist.

Im Zentrum steht natürlich die Auslosung selbst. Gross ist die Spannung rund um die Ziehung der zwölf Gruppen, die über den Weg zum WM-Titel entscheidet. Die drei Austragungsländer sind in Topf 1 gesetzt, zusammen mit den neun Teams, die im November in der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste am besten rangiert waren. Die restlichen 30 bereits bestätigten Mannschaften sind gemäss ihrer Klassierung auf die Töpfe 2, 3 und 4 verteilt. Sechs Platzhalter in Topf 4 stehen für die Teams, die sich über das FIFA-Play-off-Turnier und die europäischen Play-offs im März für die Endrunde qualifizieren werden.

„Die Trainer von 64 Teams, das heisst der bereits qualifizierten sowie der Play-off-Teams, sind vor Ort“, sagte Mattias Grafström. „Die Delegationen, die Sendeanstalten, unsere Partner und Würdenträger aus verschiedenen Ländern sind ebenfalls hier. Die Austragungsländer sind auch vertreten. Washington D. C. pulsiert.“

Rio Ferdinand ist gleicher Meinung. „Jetzt wird es wirklich interessant. Es fängt an zu prickeln, weil man das Ziel und den Weg dahin sieht, das Finale, das Halbfinale, das Viertelfinale“, sagte er. „All das beginnt hier auf dieser Bühne.“

Rio Ferdinand kennt das Rampenlicht. Der ehemalige Spieler von West Ham United, Leeds United und Manchester United stand 2002 und 2006 bei allen zehn WM-Spielen der Engländer in der Startelf. Als Kapitän führte er Manchester United 2008 zudem ins Finale der UEFA Champions League und 2008 ins Endspiel der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™.

Ferdinand freut sich deshalb auf das Scheinwerferlicht in Washington.

„Nachdem eine höhere Macht meinen Namen hier ins Spiel gebracht hat, will ich alles geben“, betonte er. „Ich will gute Arbeit leisten und meiner Aufgabe wirklich gerecht werden, weil das ein kolossaler Moment ist.“

Die Endrundenauslosung wird ab18 Uhr MEZ live auf FIFA.com und von den FIFA-Medienpartnern in alle Welt übertragen.