FIFA stellt Guinness-Weltrekord für die Anzahl der Nationalitäten auf, die in einem einzigen Fussballspiel vertreten sind

Die FIFA hat offiziell einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt

Spieler aus 68 Ländern betraten das Spielfeld

Rekordverdächtige Veranstaltung zeigt die verbindende Kraft des schönen Spiels

Ein neuer Guinness-Weltrekord wurde für die Anzahl der Nationalitäten aufgestellt, die in einem einzigen Fussballspiel vertreten waren. Spieler aus 68 Ländern, die jeweils mindestens 10 Minuten auf dem Platz standen, nahmen an einem FIFA-Mitarbeiterspiel im Mohammed VI Football Complex in Salé, Marokko, teil und brachen damit den bisherigen Rekord von 53, der 2019 von Equal Playing Field (EPF) aufgestellt worden war.

Elkhan Mammedov, Leiter der Abteilung für Mitgliedsverbände der FIFA aus Aserbaidschan, war einer der Teilnehmer. „Es ist unglaublich inspirierend, 68 Nationalitäten auf dem Platz zu sehen, die einen neuen Guinness-Weltrekord der FIFA aufstellen. Dieser Moment verkörpert auf wunderschöne Weise die Führungsvision der FIFA: die Welt durch Fussball zu vereinen“, sagte er. „Er zeigt die beispiellose Vielfalt und globale Leidenschaft und bekräftigt unser Engagement, den Sport für alle und überall zu entwickeln.“

Der neue Meilenstein der FIFA ist ein weiterer Beweis dafür, dass Fussball Menschen unabhängig von ihrer Nationalität, Sprache oder Kultur zusammenbringen kann. „Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, dass wir etwas tun können, um unsere Vielfalt zu feiern“, sagte Solomon Mudege, Leiter der Entwicklungsprogramme der FIFA und gebürtiger Simbabwer.