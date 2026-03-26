FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström bei Besuch in Atlanta von der Dynamik der Entwicklungsarbeit des US-amerikanischen Fussballverbands beeindruckt

Mattias Grafström zu Besuch im neuen nationalen Trainingszentrum

Wegweisendes Projekt für die Förderung des Fussballs in den USA

Atlanta Schauplatz von acht Spielen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström hat diese Woche Atlanta besucht, wo die Vorbereitungen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ weiter an Fahrt gewinnen und gleichzeitig erhebliche Investitionen in die Zukunft des US-Fussballs getätigt werden. Während seines Besuchs nahm Mattias Grafström an der Konferenz „The Business of Soccer 2026“ teil und besichtigte das neue nationale Trainingszentrum, das für das weitere Wachstum und die landesweite Entwicklung des Fussballs eine zentrale Rolle spielt.

Ebenfalls vor Ort waren Cindy Parlow Cone, Präsidentin des US-amerikanischen Fussballverbands (USSF) und FIFA-Ratsmitglied, und USSF-Geschäftsführer JT Batson, der den Besuch persönlich leitete und aus erster Hand über die Anlage und die langfristige Vision informierte.

Die hochmoderne Anlage auf einer Fläche von 80 Hektar ist die neue Basis aller 27 US-Nationalteams sowie ein Zentrum für die Trainer- und Schiedsrichterausbildung, die Leistungsforschung und das gesellschaftliche Engagement. Mit einer erstklassigen Infrastruktur und modernster Technologie unterstützt das Zentrum Spieler, Trainer und Offizielle in jeder Entwicklungsphase.

Mattias Grafström hob die Bedeutung einer solchen Investition und deren langfristigen Nutzen für das Fussball-Ökosystem in den USA hervor.

„Das nationale Trainingszentrum ist ein Meilenstein für den Fussball in den USA“, sagte er. „Solche Investitionen sind für die langfristige Entwicklung des Sports zentral. Sie bieten das richtige Umfeld, um Talente zu fördern, Nationalteams zu stärken und eine nachhaltige Zukunft für den Fussball auf allen Ebenen zu gestalten.“

Mattias Grafström würdigte zudem die Baumeister des Projekts.

„Ich gratuliere Cindy Parlow Cone und JT Batson zu ihrer Weitsicht und Vision bei der Realisierung dieses Projekts. Genau solche Initiativen haben einen nachhaltigen Effekt auf die Zukunft des US-Fussballs.“

Als einer der wichtigsten Spielorte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist Atlanta Schauplatz von acht Spielen, darunter ein Halbfinale, und bekräftigt damit seine zunehmende Bedeutung in der nordamerikanischen Fussballlandschaft.

„Während die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft immer näher rückt, steigt auch die Vorfreude im ganzen Land“, fügte Mattias Grafström hinzu. „Die Kombination aus einer erstklassigen Infrastruktur, begeisterten Fans und langfristigen Investitionen in die Entwicklung schafft eine sehr solide Grundlage für den Erfolg – sowohl für das Turnier als auch für die Zukunft des Fussballs in den USA.“