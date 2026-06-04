„Genau dafür steht die FIFA“: FIFA-Präsident nimmt in Miami an Einweihung eines renovierten Fussballplatzes für die lokale Gemeinschaft teil

Renovierung des Spielfelds dank einer Partnerschaft zwischen der FIFA-Stiftung USA, den KIPP Miami Public Schools und der Gumball 3000 Foundation

Neues Spielfeld auf dem Nordcampus der KIPP Miami Public Schools zur Förderung einer sicheren, barrierefreien Umgebung für Schüler und die lokale Gemeinschaft

Veranstaltung als Startschuss für die FIFA-Stiftung USA

FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm zwölf Tage vor dem ersten von sieben Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Miami (USA) an der Einweihung eines renovierten Fussballplatzes für die lokale Gemeinschaft teil und erklärte, das Projekt verkörpere genau das, wofür die FIFA steht.

Das Projekt ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen der FIFA-Stiftung USA, den KIPP Miami Public Schools und der Gumball 3000 Foundation und soll jungen Menschen durch Sport, Bildung und gesellschaftliches Engagement zusätzliche Chancen eröffnen.

FIFA-Präsident nimmt in Miami an Einweihung eines renovierten Fussballplatzes für die lokale Gemeinschaft teil 01:52

Das Spielfeld auf dem Nordcampus der KIPP Miami Public Schools, auf dem mehr als 1200 Schüler unterrichtet werden, verfügt über neue Sitzgelegenheiten, eine neue Anzeigetafel sowie weitere Verbesserungen, die eine sichere, moderne und barrierefreie Umgebung für die Schüler und die Gemeinschaft vor Ort schaffen. Es soll den Sportunterricht, ausserschulische Aktivitäten, Fussballtrainings, Mentoringangebote und weitere Programme für die Gemeinschaft unterstützen.

Finanziert wurde das Projekt von der Gumball 3000 Foundation, einem neuen Partner der FIFA-Stiftung USA, der jungen Menschen mit Initiativen in den Bereichen Fussball, Bildung und gesellschaftliches Engagement neue Möglichkeiten eröffnet.

Die Veranstaltung markierte zugleich den Start der FIFA‑Stiftung USA, einer neuen wohltätigen Initiative, die sich der Förderung des Fussballs in den USA widmet und das langfristige Engagement der FIFA im Land unterstreicht.

„Genau dafür steht die FIFA. Bei diesem Projekt geht es um Bildung, um Kinder, um Freude, um Zukunftschancen“, sagte der FIFA-Präsident. „Dass die FIFA hier an einer öffentlichen Schule einen Fussballplatz baut, Zeit mit den Kindern verbringt – die unsere Zukunft sind – und ihnen Freude und ein Lächeln schenkt, zeigt genau, wofür wir stehen: nicht nur in Miami, sondern weltweit.“

Zudem merkte er an: „Fussball ist bekanntlich weit mehr als ein Sport. Er ist eine Lebensschule. Man lernt sehr viel: Disziplin, Respekt vor dem Gegner und den Regeln und natürlich auch, zu spielen und zu gewinnen. Als Team lernt man auch, zu verlieren und für das nächste Spiel wieder aufzustehen. Der Fussball hat somit auch eine zentrale pädagogische Bedeutung – und deshalb ist es so entscheidend, dass wir alle heute hier sind.“

Die globale FIFA-Fanbotschafterin Adriana Lima und die FIFA-Legende Maxi Rodríguez, der mit Argentinien drei FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ bestritt, nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil. Maxi Rodríguez wies auf die Bedeutung solcher Einrichtungen hin.

„Fussball ist schon in jungen Jahren sehr lehrreich. Im Team zu arbeiten und Teil einer Gruppe zu sein, ist das Schönste für alle, die den Fussball lieben. Diese Begeisterung treibt uns an“, sagte er. „All diese pädagogischen Aspekte sind für die Entwicklung von Kindern äusserst wichtig.“