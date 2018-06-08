Fussballfunktionär Kwesi Nyantakyi von der unabhängigen Ethikkommission für 90 Tage für alle Fussballtätigkeiten gesperrt 

Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission hat Kwesi Nyantakyi, Präsident des ghanaischen Fussballverbands (GFA) und FIFA-Ratsmitglied, vorsorglich für 90 Tage gesperrt. Die Dauer der Sperre kann um maximal 45 Tage verlängert werden. In dieser Zeit ist Kwesi Nyantakyi für sämtliche nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) gesperrt. Die Sperre tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.