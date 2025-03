Dallas Standort des internationalen Sendezentrums der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Das Kay Bailey Hutchison Convention Center in Dallas ist der Standort des internationalen Sendezentrums (IBC) der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™.

Die topmoderne Anlage dient damit als globales Rundfunkbetriebszentrum für das wegweisende Turnier, das in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wird das globale Fussballerlebnis neu definieren. Wir freuen uns sehr, dass das Kay Bailey Hutchison Convention Center in Dallas das internationale Sendezentrum beherbergen wird. Dieses bietet erstklassige Einrichtungen und Dienstleistungen für Medienvertreter aus aller Welt“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström.

„Mit dieser Partnerschaft bekennen wir uns einmal mehr zu höchsten Standards im Sendebetrieb. Mit seiner modernen Infrastruktur und dem Fachwissen unserer gastgebenden Rundfunkanstalt HBS wird das IBC den Sendeanstalten und Medienvertretern optimale Bedingungen für eine mitreissende Berichterstattung über dieses historische Turnier bieten. Medienvertreter aus aller Welt haben zudem die Möglichkeit, Dallas zu entdecken. Diese dynamische Stadt kombiniert moderne urbane Attraktionen mit einer langen Geschichte sowie legendären Sportteams, die die Fans rund um den Globus in ihren Bann ziehen.“

Mit verschiedensten Dienstleistungen befriedigt das IBC die Bedürfnisse der Experten, Spezialisten und Mitarbeiter, die die bahnbrechende 23. Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in über 200 Länder weltweit übertragen werden. Das IBC bietet u. a. eine rund um die Uhr geöffnete Cafeteria/Lounge, Verpflegungsstände, ein Lebensmittelgeschäft, einen Souvenirshop, einen Kurierdienst, Bankdienstleistungen und eine chemische Reinigung. Dank diesem umfassenden Angebot können sich die internationalen Rundfunkmedienvertreter voll auf ihre Arbeit konzentrieren und eine herausragende Berichterstattung über das Turnier gewährleisten.

„Es ist eine Riesenehre, Tausende Medienvertreter im Kay Bailey Hutchison Convention Center zu beherbergen. Sie alle werden unsere Stadt und unsere Region während des gesamten Turniers in den Blickpunkt rücken und so einmal mehr zeigen, dass unsere Stadt und unsere Region auf einer globalen Bühne Hand in Hand zusammenarbeiten und den Erwartungen gerecht werden.“