FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zentrales Thema bei der UN

Diplomatische Ebene erkennt den Einfluss der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ an

Veranstalter Kanada, Mexiko und die USA betonen transformative Wirkung des Turniers

FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2030™ – Gastgeberländer präsentieren ihre Vision für die 100-jährige Jubiläumsausgabe

Im Hauptquartier der Vereinten Nationen (UN) in New York standen beim Event „Fussball‑Weltmeisterschaft 2026 zu Gast bei den Vereinten Nationen“ Fussball und Diplomatie im Mittelpunkt. Die Veranstaltung wurde von der Ständigen Vertretung Kanadas bei der UN organisiert und brachte Ständige UN-Vertreter, hochrangige UN‑Beamte sowie Vertreter der globalen Fussballgemeinschaft zusammen, um die Weltfussballwoche vom 21. bis 25. Mai einzuläuten.

Das insgesamt einstündige Event fand auf dem Platz vor dem UN‑Hauptquartier statt. Dabei hob man nicht nur die Bedeutung der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ als mehr als nur das grösste Sportereignis weltweit hervor, sondern auch ihre Rolle als gemeinsames internationales Projekt, das auf Zusammenarbeit und kollektiven Ambitionen beruht.

Die drei „Sherpas“ der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ – Adam van Koeverden, Staatssekretär für Sport in Kanada; Gabriela Cuevas, Vertreterin Mexikos für die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™; und Andrew Giuliani, geschäftsführender Direktor der WM‑Taskforce des Weissen Hauses – standen jeweils auf der Bühne und erläuterten das Engagement ihrer Länder, das darauf abzielt, das Turnier zu einem aussergewöhnlichen Ereignis zu machen, und unterstrichen die partnerschaftlichen Werte, die dem Turnier zugrunde liegen.

Die Beauftragten betonten die beispiellose Gelegenheit, die die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ bietet, um regionale Kooperationen zu stärken, die Fussballentwicklung zu beschleunigen und den nächsten Generationen ein nachhaltiges Vermächtnis zu hinterlassen.

Im Zentrum der Diskussionen stand die Frage, wie durch Investitionen in Breitensport, Infrastruktur und soziale Entwicklung sichergestellt werden kann, dass die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ über die Veranstaltung hinaus einen nachhaltigen Einfluss in den Gemeinden hinterlässt. Die Redner betonten zudem die Bedeutung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den drei Gastgeberländern, um über ein grosses geografisches Gebiet hinaus ein erfolgreiches Turnier zu gewährleisten. Sie gingen dabei näher auf zentrale operative Prioritäten wie Sicherheit und Logistik ein.

Die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ wurde nicht nur als grosse Sportveranstaltung präsentiert, sondern auch als Plattform zur Förderung von Einheit, Kooperation und nachhaltiger Entwicklung in der Region.

Die Veranstaltung richtete ihren Blick aber auch in die Zukunft. Die Ständigen UN‑Vertreter sowie die Gastgeberländer der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2030™ – Portugal, Spanien und Marokko – ergriffen das Wort, um ihre Vision für das Turnier darzulegen.

Die Ausgabe 2030 wird das 100-jährige Jubiläum der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ sein und zugleich ein Meilenstein, da sie auf drei Kontinenten – Europa, Afrika und Südamerika – stattfindet, wobei die Endrunde mit einer Jubiläumsfeier sowie drei Spielen in Uruguay, Argentinien und Paraguay eingeläutet wird. Die Vertreter sprachen leidenschaftlich über die Bedeutung dieses historischen Moments für den Weltfussball und hoben die Rolle des Sports als Motor für weltweiten Zusammenhalt und Solidarität hervor.

Ausserdem gab es eine herzliche Anerkennung an Katar für die erfolgreiche Austragung der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2022™ und die Würdigung des Turniers als Meilenstein in der WM‑Geschichte.

Die Veranstaltung war Teil eines umfassenden Programms fussballbezogener Aktivitäten, die im Rahmen der Weltfussballwoche in New York stattfanden. Sie spiegelte die wachsende Resonanz der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ in der internationalen Gemeinschaft wider und betonte zugleich ihre Rolle als Katalysator für friedlichen Dialog, die Achtung der Menschenrechte und interkulturellen Austausch.