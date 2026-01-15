Weltweite Übertragung der Finalrunde des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™ dank dem Engagement hochkarätiger Sender und Plattformen für eine neue Ära des Frauenklubfussballs

Globale Ausstrahlung des ersten interkontinentalen Frauenklubwettbewerbs über kostenlose Streamingdienste und erstklassige lokale Sender

Beispiellose Bühne und Präsenz für den Frauenklubfussball dank Übertragung auf DAZN in den meisten Gebieten sowie Senderechten von Sky Sports für Grossbritannien und die Republik Irland sowie von CazéTV in Brasilien

Tickets für die Finalspiele in London am Mittwoch, 28. Januar 2026, und Sonntag, 1. Februar, ab sofort auf FIFA.com/tickets erhältlich

Dank einer bahnbrechenden Mischung aus kostenlosen globalen Streamingdiensten und erstklassigen lokalen Sendern wird die Finalrunde der ersten Ausgabe des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ in alle Welt übertragen.

DAZN bietet ein kostenloses Livestreaming der entscheidenden Spiele des FIFA-Meisterpokals der Frauen™, mit Ausnahme der Heimatmärkte der vier Halbfinalisten sowie der VR China. Für die Präsenz und die Entwicklung des Frauenfussballs ist dies ein weiterer Meilenstein sowie Beleg des Engagements der FIFA, Barrieren abzubauen und neue Zuschauer zu erreichen. DAZN ist ebenfalls im Besitz der Rechte in den USA für die Halbfinalspiele.

In Grossbritannien und der Republik Irland ist die Schlussphase des Turniers auf Sky Sports zu sehen, während CazéTV in Brasilien die vier Spiele zeigt. Die nationalen Sendeanstalten in Marokko für die vier Partien der Schlussphase sowie in den USA für das Spiel um Platz drei und das Finale werden demnächst mitgeteilt.

Die Finalrunde des ersten FIFA-Meisterpokal der Frauen™ geht am Mittwoch, 28. Januar 2026, und Sonntag, 1. Februar, in London über die Bühne. Die Halbfinalspiele werden im Brentford-Stadion ausgetragen, während das Spiel um Platz drei und das Finale um den ersten interkontinentalen Meister im Frauenklubfussball im Arsenal-Stadion stattfinden.

„Der FIFA-Meisterpokal der Frauen ist mit Weltklassespielerinnen, legendären Klubs und einer wirklich globalen Bühne ein Schlüsselmoment für den Frauenklubfussball. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit erstklassigen Sendern, die bei der weltweiten Übertragung dieses neuen Turniers eine zentrale Rolle spielen. Dieses Turnier ist visionär, ambitioniert, eindrucksvoll und mit Fans und Gemeinschaften überall eng verbunden“, sagte FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis.

Beim FIFA-Meisterpokal der Frauen™ treffen in den Jahren, in denen keine FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft™ stattfindet, jeweils die sechs kontinentalen Klubmeister aufeinander. Der globale Frauenklubfussball erhält damit auf Elitestufe einen festen Termin. Der Wettbewerb besteht aus zwei K.-o.-Phasen. Höhepunkt ist die Finalrunde mit den besten vier Klubs.

Für die Finalrunde sind die folgenden vier Teams qualifiziert: Arsenal Women FC (England, Gewinner der UEFA Women’s Champions League), ASFAR (Marokko, Gewinner der CAF Women’s Champions League), Gotham FC (USA, Concacaf-Titelhalter) sowie SC Corinthians (Brasilien, CONMEBOL-Meister). Der Auckland United FC (OFC, Neuseeland) und der Wuhan Chegu Jiangda WFC (AFC, VR China) sind derweil in der ersten bzw. zweiten Runde ausgeschieden.