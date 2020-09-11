FIFPRO & FIFA unterzeichnen Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Kampf gegen Spielmanipulationen mit Smartphone-App

FIFPRO und FIFA haben eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit unterzeichnet, wobei eine Smartphone-App es Profifussballern ermöglichen soll, Versuche von Spielmanipulationen anonym zu melden.

Die App "Red Button" ist im Alleinbesitz von FIFPRO und wird über die angeschlossenen nationalen Spielerverbände weltweit an Spieler verteilt. Sie ergänzt die bereits bestehenden von der FIFA eingeführten vertraulichen Meldeplattformen FIFA Integritäts-App und BKMS sowie weitere Meldemöglichkeiten auf nationaler und internationaler Ebene.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die App "Red Button" von der FIFA und deren Subdivision Integrität als Meldeplattform anerkannt. Die FIFA wird demnach künftig über die App "Red Button" eingehende vertrauliche Mitteilungen untersuchen.

Die Möglichkeit, Versuche von Spielmanipulationen anonym zu melden, wird betroffenen Profifussballern helfen, die angesichts der Folgen für ihre Karriere und ihre persönliche Sicherheit besorgt sind. Die App "Red Button" ist technisch so aufgebaut, dass keinerlei Spuren einer Meldung auf dem Smartphone verbleiben. Die App gibt Spielern allerdings auch die Möglichkeit, ihre Kontaktdaten zu übermitteln, so dass die Ermittler sie vertraulich kontaktieren können.

Der Fussball ist nach Angaben von Europol die Sportart, die am stärksten vom internationalen organisierten Verbrechen betroffen ist. In einem kürzlich vorgelegten Bericht heißt es, dass eine Reihe verschiedener Ansätze genutzt werden, um den Fussball zu infiltrieren.

Die App "Red Button", die im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Finnlands Spielervereinigung und der Regierung entstanden ist, wurde laut einem Bericht der Universität von Liverpool in einer kürzlich durchgeführten Studie als die beste von 20 Whistleblower-Apps im internationalen Sport eingestuft.

"Wir freuen uns, dass die FIFA der Nutzung der App "Red Button" zugestimmt hat, die die FIFPRO über unsere Spielervereinigungen Profifussballern rund um die Welt zugänglich macht", erklärte Roy Vermeer, der juristische Leiter von FIFPRO. "Wir sind zuversichtlich, dass dies die Stellung des Fussballs und der Behörden im Kampf gegen Spielmanipulationen weiter stärken wird."

"Da Spielern disziplinarische Sanktionen drohen, wenn sie Versuche von Spielmanipulationen nicht melden, muss ihnen eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt werden, dies ohne die Angst zu tun, sich selbst, ihre Familien und ihre Karriere zu gefährden. Die App "Red Button" bietet ihnen diese Möglichkeit und wird den Spielern helfen, diesem erheblichen Risiko zu begegnen, mit dem sie ohne eigenes Fehlverhalten jederzeit konfrontiert werden können."

Oliver Jaberg, stellvertretender Rechts- und Compliance-Direktor sowie Direktor der Subdivision Integrität und Dopingbekämpfung bei der FIFA, fügte hinzu: "Der Schutz der Integrität des Fussballs und die Gewährleistung, dass alle Teilnehmer in einem sicheren Umfeld spielen können, hat für die FIFA höchste Priorität. Die neue Zusammenarbeit mit der FIFPRO und deren App "Red Button" stellt Spielern eine weitere wichtige und einfach zu nutzende Plattform zur Verfügung, um vertrauliche Meldungen zu übermitteln. Sie ergänzt damit die bereits auf nationaler und internationaler Ebene bestehenden Meldeplattformen, darunter die FIFA Integritäts-App.