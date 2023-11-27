FIFA zeigt sich gegenüber der IR Iran offen und zuversichtlich nach konstruktivem Treffen zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Istanbul

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström leitete die Delegation des Weltverbands bei Gesprächen mit hochrangigen Vertretern

Iranische Vertretung erhielt detaillierte Informationen zu Turnierlogistik, Protokollen und weiteren Themen

Treffen auch mit der Führung des türkischen Fussballverbands

Eine vom FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström geleitete Delegation des Weltverbands traf sich am Samstag, 16. Mai, im türkischen Istanbul mit Vertretern des Fussballverbands der Islamischen Republik Iran (FFIRI), um hinsichtlich der Teilnahme der iranischen Nationalmannschaft an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Zusicherungen zu geben und Unterstützung zu bekunden.

FIFA-Präsident Gianni Infantino betonte bereits, dass die IR Iran in Nordamerika beim wohl inklusivsten Sportereignis der Geschichte herzlich willkommen sein werde. Bei einem Gespräch mit FFIRI-Präsident Mehdi Taj und seinen Kollegen am Hauptsitz des türkischen Fussballverbands (TFF) bekräftigte Grafström die Position des Weltverbands und verwies darauf, dass die Organisatoren alles daran setzen würden, die Teilnahme der IR Iran an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ so reibungslos, effizient und angenehm wie möglich zu gestalten.

„Das Treffen mit dem iranischen Fussballverband war sehr konstruktiv. Wir arbeiten wirklich eng zusammen und freuen uns darauf, das iranische Nationalteam bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ willkommen zu heissen“, so der FIFA-Generalsekretär. „Es ging auch um einige organisatorische Fragen, die mit allen Mitgliedsverbänden besprochen werden. Ich bin jedenfalls sehr froh über dieses positive Gespräch, und sowohl der iranische Fussballverband als auch die FIFA sind mit dem Treffen sehr zufrieden und freuen sich darauf, die Nationalmannschaft des Iran in den USA, Kanada und Mexiko begrüssen zu dürfen.“

Taj ergänzte: „Wir hatten einen angenehmen und konstruktiven Austausch mit der FIFA. Bei dem Treffen konnten wir unsere Bedenken ansprechen und bekräftigten unser gemeinsames Engagement, eine reibungslose WM-Teilnahme unseres Nationalteams sicherzustellen.“

Die IR Iran qualifizierte sich zum vierten Mal in Folge für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und trifft im nächsten Monat in den USA auf Neuseeland (15. Juni in Los Angeles), Belgien (21. Juni ebenfalls in Los Angeles) und Ägypten (26. Juni in Seattle). Als WM-Quartier wurde Tucson ausgewählt.