FIFA veröffentlicht Klubbericht zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Die FIFA hat den Klubbericht zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ veröffentlicht, der umfassende Informationen zu den 32 Teams liefert, die an der ersten Ausgabe des Wettbewerbs teilnehmen.

Der Bericht bietet einmalige Einblicke in die organisatorische, sportliche und finanzielle Dimension der Klubs, die auf der höchsten Stufe spielen. Er enthält Porträts aller teilnehmenden Klubs, insbesondere Informationen zu den Führungsstrukturen, den Kadern der ersten Mannschaft, den Erfolgen, Stadien, Finanzen sowie zu der Fanbeteiligung, und veranschaulicht die wichtigsten operativen Aspekte, die für die Organisation eines Turniers dieser Grössenordnung massgebend sind.

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wird in zwölf erstklassigen Stadien in elf US-Städten ausgetragen. Erstmals kämpfen 32 Topteams aller sechs Konföderationen um den WM-Titel im Klubfussball. Die Klubs vertreten 20 Länder und haben Spieler aus 81 Nationen in ihren Reihen, darunter 22 Länder, die noch nie bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ dabei waren.