FIFA-Unterstützung beflügelt den historischen Moment der Seychellen

Das Turnier wurde am Donnerstag in der ausverkauften Paradise Arena in Victoria auf spektakuläre Weise eröffnet. Remy De Ketelaere erzielte ein beeindruckendes Eröffnungstor für die Gastgeber gegen Belarus und löste damit einen ohrenbetäubenden Jubel aus, wie man ihn in der Hauptstadt vielleicht noch nie gehört hat.