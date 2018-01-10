FIFA und der Europarat: Eine starke Partnerschaft

FIFA-Präsident Gianni Infantino besuchte den Europarat am 10. Januar

FIFA und Europarat einigen sich auf gemeinsame Absichtserklärung

Neue Partnerschaft ist Teil von FIFA 2.0: Vision für die Zukunft

In Straßburg trafen heute FIFA-Präsident Gianni Infantino und der Generalsekretär des Europarates Thorbjørn Jagland zusammen und sprachen darüber, wie die Menschenrechte im Sport noch besser gefördert werden können. Das Treffen folgte auf einen Meinungsaustausch zwischen dem FIFA-Präsidenten und dem Ministerkomitee des Europarats.

Generalsekretär Jagland und FIFA-Präsident Infantino unterstrichen die Bedeutung der Konventionen des Europarats zum Thema Sport für den Schutz der Menschenrechte im Sport, insbesondere die Konvention gegen Doping, die Konvention gegen Spielmanipulationen und die aktuelle Konvention über einen integrierten Schutz, Sicherheit und Service-Ansatz bei Fussballspielen und anderen Sportveranstaltungen.

Der FIFA-Präsident betonte vor den versammelten Repräsentanten, dass die FIFA-Statuten, die vor fast zwei Jahren bestätigt wurden, für größere Reformen, Transparenz und Rechenschaftspflicht gesorgt haben. Er zeigte auch die Arbeit auf, die der Dachverband hinsichtlich einiger größerer Ziele unternommen hat, von der Geschlechtervielfalt bis zur Erleichterung des Dialoges zwischen den verschiedenen Interessengruppen des Fussballs.

Die beiden Organisationen vereinbarten die Ausarbeitung einer gemeinsamen Absichtserklärung zwischen FIFA und Europarat, in der die Felder der Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen detailliert ausgeführt werden sollen. Das Ziel ist eine unterschriftsreife Absichtserklärung bis Ende 2018.

Zitate "Für mich ist ganz klar, dass die FIFA und der Europarat viele gemeinsame Ziele verfolgen. Good Governance, Achtung der Menschenrechte und ein resolutes Eintreten gegen Doping, Spielmanipulationen und Gewalt sind für den Weltfussballverband von höchster Priorität." FIFA-Präsident Gianni Infantino