FIFA-Umfrage: Fans im Fokus

Die FIFA startet heute eine Umfrage, die auf die Verbesserung der Beziehungen zu Fussballfans auf der ganzen Welt sowie auf das Gewinnen neuer Einblicke von den Anhängern abzielt. Außerdem wird sich für einige Fans die Möglichkeit ergeben, in Zürich mit Gleichgesinnten aus allen Ecken und Enden der Welt zusammenzutreffen.

Die Fan-Umfrage der FIFA wird in den offiziellen FIFA-Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch bereitgestellt. Außerdem wird das Digitalteam der FIFA Fans über Facebook und Twitter in 20 unterschiedlichen Sprachen kontaktieren, mit dem Ziel, zum ersten Mal mit großen FIFA-Fangruppen in deren Muttersprache in Kontakt zu treten.

Wer an der forschungszentrierten Umfrage teilgenommen hat, kann sich auch für die Teilnahme an einer Fan Focus Group einschreiben, die im Home of FIFA in Zürich (Schweiz) zusammenkommen wird. Diese Veranstaltung folgt auf eine erste "Test"-Veranstaltung, die letztes Jahr in kleinerem Rahmen mit Mitgliedern des FIFA.com-Clubs aus fünf Ländern durchgeführt wurde.

Dieses Jahr werden Ende Oktober 50 Fans zu einem Meinungsaustausch ins Home of FIFA eingeladen. An moderierten Diskussionsgruppen werden FIFA-Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen teilnehmen, und die Fans werden außerdem Gelegenheit bekommen, Vertreter des FIFA-Managements zu treffen und ihnen Fragen zu stellen.

Die im Rahmen der Umfrage und während der Focus Group geäußerten Ansichten der Fans sollen dann neue Ideen zur Verbesserung des Fanerlebnisses bei FIFA-Veranstaltungen oder wichtiges Feedback zu neuen Konzepten liefern, die derzeit von der Organisation entwickelt werden.

Die FIFA erarbeitet gerade die aktuellen Themen, über die die nach Zürich eingeladenen Fans diskutieren werden. Im Zusammenhang mit der Fan Focus Group anfallende Reise- und Unterbringungskosten werden von der FIFA übernommen. Teilnehmer an der Fan Focus Group müssen mindestens 18 Jahre alt sein und über gute mündliche Englischkenntnisse verfügen.