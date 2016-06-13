FIFA-Stellungnahme bezüglich des Ausscheidens von KPMG

Die FIFA bestätigt die Entscheidung von KPMG, nach mehr als einem Jahrzehnt als Buchprüfer der FIFA auszuscheiden. Die FIFA begrüßt diese Veränderung, da sie der Organisation die Gelegenheit gibt, eine Zusammenarbeit mit einer neuen Firma einzugehen, die in Kürze ernannt wird, und zwar in Übereinstimmung mit den FIFA-Statuten zunächst auf temporärer Basis durch den FIFA-Rat, bis eine formelle Ernennung beim nächsten Kongress im Mai 2017 erfolgt.