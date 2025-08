FIFA-Präsident lobt an globalem Anti-Korruptionsgipfel die „produktive und wirkungsvolle“ Partnerschaft mit dem UNODC

Gianni Infantino sagte an der Konferenz, die Zusammenarbeit von FIFA und UNODC habe „enorm viel bewirkt“

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte an der 10. Sitzung der Vertragsstaatenkonferenz der UN-Konvention gegen Korruption des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), die beiden Organisationen könnten stolz auf ihre Zusammenarbeit sein. Die FIFA bleibe „fest entschlossen“, die Integrität des Fussballs zu wahren.

Im Rahmen des Kampfes gegen illegale Praktiken in der FIFA und im Fussball, den Infantino seit seiner Wahl zum FIFA-Präsidenten 2016 anführt, arbeiten die FIFA und das UNODC seit der Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung am UNODC-Hauptsitz in Wien im Jahr 2020 bei der Bekämpfung der Korruption eng zusammen.