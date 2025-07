Borussia Dortmund mit mehr als 10.000 Besuchern in den BVB-Fanzonen von New York City und Cincinnati

Mehr als zwei Millionen neue Follower auf den Social-Media-Kanälen des deutschen Klubs nach deren Viertelfinaleinzug

BVB laut Geschäftsführer Carsten Cramer mit langfristigem Engagement in den USA

Borussia Dortmund will die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ als Sprungbrett nutzen, um seine Popularität in den USA weiter zu steigern, denn die Teilnahme an diesem bahnbrechenden Turnier hat dem Profil des deutschen Traditionsverein bereits jetzt einen deutlichen Schub verliehen.

Dortmunds 2:3-Niederlage im packenden Viertelfinale gegen Real Madrid C. F. lockte 76.611 Fans ins MetLife-Stadion in New York/New Jersey – die dritthöchste Zuschauerzahl des Turniers vor dem Finale am Sonntag.

Der riesige Zuschaueraufmarsch unterstreicht die globale Fanbasis beider Klubs, die sich Borussia Dortmund auch dank dreier US-Touren zur Saisonvorbereitung und der Eröffnung eines offiziellen Büros in New York City im März 2024 aufgebaut hat. Darüber hinaus zählt der BVB mittlerweile 45 Fanclubs in den USA, und sein Fussballakademieprogramm verfügt – zusätzlich zu weiteren Initiativen im Breitenfussball – über 25 eigene Standorte im ganzen Land, die für eine höhere Präsenz des deutschen Vereins in der amerikanischen Fussballszene sorgen.

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ steigert globalen Bekanntheitsgrad von Borussia Dortmund 01:47

„Das Interesse an unserem Klub in den USA wächst stetig, und es ist eindrücklich, wie sich in den letzten zehn Jahren alles entwickelt hat. Seit dem Einzug ins Champions-League-Finale 2013 gegen den FC Bayern war klar, dass wir international wachsen wollen, aber dass uns heute so viele schwarz-gelbe Fans unterstützen, hätte ich damals nicht erwartet“, sagte Carsten Cramer, Dortmunds Geschäftsführer, dessen Verein sowohl in Atlanta als auch in Cincinnati und New York/New Jersey Spiele bestritt.

Die Teilnahme an der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams hat den Bekanntheitsgrad des deutschen Vereins in den USA und weltweit deutlich gesteigert. Mehr als zwei Millionen neue Follower auf den Social-Media-Kanälen des BVB und über 10.000 Fans in den Fanzonen der BVB-Niederlassung in New York City und Cincinnati sprechen für sich.

„Nach drei Sommertourneen war die Klub-WM unser vierter Aufenthalt in den USA“, sagte Cramer weiter. „Ich habe den Eindruck, dass das Interesse stetig wächst. Wenn immer wir in einem Markt die ersten paar Schritte machen, und wir sehen, dass wir Erfolg haben, dann wollen wir den Leuten noch mehr zurückgeben. Wir wollen uns langfristig engagieren. Deshalb ist das heute nicht das Ende unserer Reise“.

Patrick Owomoyela, ehemaliger BVB-Spieler und heutiger Botschafter des Vereins, fügte hinzu: „Es ist immer etwas Besonderes, gegen die besten Teams der Welt anzutreten, und das erst noch in Übersee. Unseren Klub und dessen Geschichte und Kultur international repräsentieren zu können ist einfach grossartig.“

Dortmund ist seit mehr als zwei Jahrzehnten eng mit den USA verbunden. Zahlreiche US-Nationalspieler trugen einst das legendäre schwarz-gelbe Trikot – allen voran Christian Pulisic, heute in Diensten der AC Mailand. Die nächste Generation US-amerikanischer BVB-Spieler mit Gio Reyna, Cole Campbell und Mathis Albert ist in einer neuen Dokumentation über die US-Geschichte des Vereins zu sehen.

Nach über 30 Aktivitäten vor Ort während des FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ erhoffen sich die Dortmunder einen Aufwärtstrend für Klub und Wettbewerb, in einem Land, in dem Fussball bei Kindern immer beliebter wird.

„Es ist faszinierend, was uns die USA aus europäischer Sicht bieten“, so Cramer. „Das Interesse ist riesig, auch wenn die etablierten amerikanischen Sportarten immer noch im Fokus stehen, aber ich bin überzeugt, dass Fussball weiter wachsen wird. Immer mehr Mädchen spielen Fussball, und je mehr die aktive Beteiligung wächst, desto mehr steigt auch das Interesse.