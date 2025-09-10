FIFA-Interkontinental-Pokal 2025™: Daten und Stadien für erste Partien bestätigt

Auftakt mit Pyramids FC gegen Auckland City FC am 14. September

Duell zwischen dem Sieger und Al Ahli FC um den FIFA-Afrika-Asien-Pazifik-Pokal am 23. September in Dschidda (Saudiarabien)

Drei weitere Spiele – einschliesslich des Finales des FIFA-Interkontinental-Pokals 2025™ – im Dezember

Die FIFA hat die Daten und Stadien für die ersten beiden Partien des FIFA-Interkontinental-Pokals 2025™ bestätigt, der den Klubmeistern aller sechs Konföderationen die Möglichkeit bietet, sich jährlich auf der Weltbühne zu messen.

Der Wettbewerb findet, wie erstmals 2024, in einem neuen Format statt. Den Auftakt bilden die beiden Spiele um den FIFA-Afrika-Asien-Pazifik-Pokal, bei denen jeweils eines der Teams Heimrecht geniesst und damit die Gelegenheit erhält, bei einem FIFA-Wettbewerb vor eigenem Publikum anzutreten. Das Heimrecht beim FIFA-Afrika-Asien-Pazifik-Pokal wechselt jährlich zwischen der AFC und der CAF. Dadurch können Klubs internationale Pflichtspiele ausrichten und so mehr Menschen die Möglichkeit bieten, ihren Klub in einem FIFA-Spiel anzufeuern.

Im FIFA-Afrika-Asien-Pazifik-Play-off-Spiel (Spiel 1) trifft am Sonntag, 14. September 2025, um 21 Uhr Ortszeit (20 Uhr MEZ) der Pyramids FC, Gewinner der CAF Champions League 2024/25, zuhause im Stadion des 30. Juni in Kairo (Ägypten) auf den Auckland City FC, Gewinner der OFC Champions League 2025.

Der Sieger dieser Partie spielt am Dienstag, 23. September 2025, um 21 Uhr Ortszeit (20 Uhr MEZ) im König-Abdullah-Sports-City-Stadion gegen Al Ahli FC (Saudiarabien), Gewinner der AFC Champions League 2024/25, um den FIFA-Afrika-Asien-Pazifik-Pokal (Spiel 2) und den Einzug in die nächste Phase.

Diese beginnt am Mittwoch, 10. Dezember 2025, mit dem FIFA Derby of the Americas (Spiel 3) zwischen Cruz Azul, Gewinner des Concacaf Champions Cup 2025, und dem Gewinner der CONMEBOL Libertadores 2025, der am 29. November feststehen wird.

Am Samstag, 13. Dezember 2025, spielen die Gewinner der Spiele 2 und 3 im FIFA Challenger Cup (Spiel 4) um den Einzug ins Finale.

Der Sieger dieser Partie trifft am Mittwoch, 17. Dezember 2025, im Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals™ (Spiel 5) auf Paris Saint-Germain, Gewinner der UEFA Champions League 2024/25.