FIFA hebt Suspendierung des sudanesischen Fussballverbands auf

Der Ausschuss des FIFA-Rats hat heute die Suspendierung aufgehoben, die gegen den sudanesischen Fussballverband (SFA) wegen der Missachtung der Pflichten gemäß Art. 14 und 19 der FIFA-Statuten verhängt worden war, nachdem der sudanesische Staatssekretär des Justizministeriums am 2. Juni 2017 ein Dekret erlassen hatte.