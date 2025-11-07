FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström nimmt am DFB-Bundestag teil

FIFA-Ratsmitglied Bernd Neuendorf als Präsident des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) bis 2029 wiedergewählt

Bundestag findet zum ersten Mal am DFB-Campus statt

DFB-Campus wurde durch die FIFA-Forward-Initiative mitfinanziert

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström nahm am 45. ordentlichen Bundestag des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) in Frankfurt am Main teil, bei dem FIFA-Ratsmitglied Bernd Neuendorf bis 2029 als DFB-Präsident wiedergewählt wurde. Neuendorf erhielt die einstimmige Unterstützung aller 253 stimmberechtigten Delegierten beim ersten am Campus des Verbandes abgehaltenen DFB-Bundestag.

Der DFB-Campus in Frankfurt umfasst eine Fläche von 15 Hektar und wurde im Juli 2022 offiziell eröffnet. Der Komplex verfügt über Rasenplätze, Trainingsflächen, eine Fussballhalle mit Kunstrasenplatz, ein Athletenzentrum, Konferenz- und Seminarräume sowie eine Futsal-Halle. Das Projekt wurde unter anderem durch das FIFA-Forward-Programm finanziert.

„Es ist mein erster offizieller Besuch beim DFB in meiner neuen Funktion. Es ist der weltweit grösste nationale Verband, und daher ein sehr stolzer Moment für mich“, so Grafström. „Wir erachten es als ein Privileg, meinen lieben Freund, den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, als Mitglied des FIFA-Rates zu haben, und ich bin sehr dankbar für unsere enge Beziehung und seine Erfahrung, die unsere Zusammenarbeit nicht nur auf internationaler Ebene, sondern auch auf allen Ebenen in ganz Deutschland weiter stärken.“

Anfang dieses Jahres hielt FIFA-Präsident Gianni Infantino eine Rede anlässlich der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum des DFB in Leipzig. Der Verband wurde am 28. Januar 1900 von 86 Vereinen gegründet und trat der FIFA in den Tagen nach deren Gründung am 21. Mai 1904 in Paris bei.

„Wir können stolz sein auf das, was wir gemeinsam beim DFB und im deutschen Fussball erreicht haben – besonders in unserem 125-jährigen Jubiläumsjahr. Aber wir dürfen nicht selbstgefällig oder ambitionslos werden. Wir wollen nicht nur verwalten, sondern die Zukunft mitgestalten“, betonte Neuendorf.