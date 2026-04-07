Die FIFA gibt im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ eine offizielle Partnerschaft mit dem Fanatics Fest NYC bekannt

Die FIFA wird im Mittelpunkt des Fanatics Fest 2026 im Javits Center in New York stehen

Die viertägige Veranstaltung findet zeitgleich mit dem Finalwochenende der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ statt

„Durch die Verbindung von Sport, Kultur und Unterhaltung spiegelt diese Partnerschaft unser Bestreben wider, ein globales Publikum anzusprechen“, sagt Heimo Schirgi, Chief Event Operations Officer der FIFA

Das Fanatics Fest NYC, das weltweit führende Sportfan-Festival, das Sport, Kultur, Sammlerstücke, Live-Programme und immersive Fanerlebnisse vereint, hat eine offizielle Partnerschaft mit der FIFA bekannt gegeben und damit eine bedeutende, mehrtägige Präsenz beim Festival 2026 bestätigt, das vom 16. bis 19. Juli im Javits Center in New York City, New York, stattfindet. Zeitlich abgestimmt auf das Finalwochenende der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird die viertägige Veranstaltung des Fanatics Fest die FIFA durch immersive Erlebnisse, Auftritte von Fussballlegenden, Übertragungen von Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und integrierte Content-Momente in ihrem Markenaktivierungsbereich präsentieren, der der grösste des Festivals sein wird. Die Zusammenarbeit wird die Energie der Weltmeisterschaft über das Stadion hinaus tragen und einen stadtweiten Moment für Fans schaffen, die mehr als nur das Spiel selbst erleben möchten. „Die FIFA ist stolz darauf, während des Finalwochenendes der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit dem Fanatics Fest NYC zusammenzuarbeiten. Durch die Verbindung von Sport, Kultur und Unterhaltung spiegelt diese Partnerschaft unser Bestreben wider, ein globales Publikum über den Platz hinaus anzusprechen und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, die bei Fans auf der ganzen Welt Anklang finden“, sagte Heimo Schirgi, Chief Event Operations Officer der FIFA.

Die FIFA wird zudem eine zentrale Rolle bei den „Fanatics Games“ spielen, dem mehrtägigen Live-Wettbewerb des Festivals – einem hochkarätigen, sportartenübergreifenden Wettkampf, bei dem normale Fans gegen einige der größten Namen des Sports um einen Hauptpreis in Höhe von 1 Million US-Dollar antreten. Im Rahmen des Wettbewerbs wird die FIFA eine fussballspezifische Herausforderung veranstalten, bei der die Teilnehmer in einem Elfmeterschießen gegen einen „Fan-Torwart“ ihrer Wahl antreten. Die Fanatics Games wurden konzipiert, um Wettkampf, Kultur und Fandom zu feiern, und bringen insgesamt 50 Profisportler, Prominente, Kreative und 50 normale Fans in einem punktbewerteten Wettbewerb zusammen, der sportliche Leistung mit einem Spektakel auf Arena-Niveau verbindet.

„Das Finalwochenende der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ist mehr als nur ein Spiel – es ist ein globaler kultureller Moment. Das Fanatics Fest wurde geschaffen, um dieser Energie gerecht zu werden, und die Präsenz der FIFA ermöglicht es uns, ein Festivalerlebnis zu schaffen, das sich mit der Größe, der Spannung und der weltweiten Leidenschaft rund um die FIFA-Weltmeisterschaft verbunden anfühlt“, sagte Lance Fensterman, CEO von Fanatics Events.