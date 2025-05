FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™ im Livestream

Elftägiges Spektakel mit 16 der weltbesten Beach-Soccer-Nationen

Erste FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ in Afrika ab dem 1. Mai, kostenloser Livestream auf FIFA+

Chile, Guatemala, Mauretanien und Gastgeber Seychellen erstmals bei einer Beach-Soccer-WM dabei, drei von ihnen am ersten Tag im Einsatz

Das Warten hat endlich ein Ende. Am Donnerstag, 1. Mai, beginnt die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™. 16 Teams aus allen sechs Konföderationen kämpfen dabei um den WM-Titel.

Fans folgender teilnehmender Nationen können jede Sekunde der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™ live auf FIFA+ verfolgen: Belarus, Brasilien, Italien, Portugal, Senegal, die Seychellen, Spanien und Tahiti. Ausserdem werden weltweit Zusammenfassungen sämtlicher Spiele zur Verfügung gestellt.

Auf FIFA.com ist eine Suchfunktion für die Übertragung in jedem Land zu finden. Über ein Dropdown-Menü kann dabei der jeweilige Standort ausgewählt werden.

Die 13. Ausgabe der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ beginnt am Donnerstag, 1. Mai, um 15.00 Uhr Ortszeit. Am ersten Spieltag stehen neben den drei Turnierdebütanten Guatemala, Mauretanien und Seychellen auch Belarus, die IR Iran, Japan, Paraguay und Portugal im Einsatz. Der vierte Neuling Chile startet am Freitag, 2. Mai, gegen Tahiti ins Turnier.

Elvis Chetty, Präsident des Fussballverbands der Seychellen, sagte vor dem Turnier: „Ich bin so stolz, die Beach-Soccer-Welt und die FIFA-Familie auf den Seychellen zu begrüssen. Es ist eine grosse Ehre für uns, zumal wir die erste afrikanische Nation sind, die eine FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft veranstaltet.“ Er fügte an: „Ich bin aufgeregt und nervös, weiss aber, dass das LOC zusammen mit dem FIFA-Team bereit ist, die Welt zu empfangen und ein grosses Spektakel zu liefern. Ich hoffe, dass es die bislang beste Beach-Soccer-Weltmeisterschaft wird. Wir sind bereit.“

Alle 32 Spiele werden in der multifunktionalen Paradise Arena ausgetragen, die 5000 Plätze bietet. Die Arena wurde für die Beach-Soccer-WM 2024 in Dubai erstellt, zwecks Nachhaltigkeit danach demontiert und auf den Seychellen auf einem neuen Fundament mit neuem Sand wiederaufgebaut.

Nach dem Turnier steht die Arena der lokalen Bevölkerung zur Verfügung und ist damit ein dauerhaftes Vermächtnis der 13. Ausgabe der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™.

Die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ bietet stets mitreissende, torreiche Spiele. Beim Turnier 2024 in Dubai fielen in den 32 Spielen nicht weniger als 223 Tore. Das waren im Schnitt fast sieben Tore pro Spiel. 2021 waren es in 32 Partien gar 302 Treffer, d. h. durchschnittlich 9,4 Tore pro Spiel.

Der vollständige Spielplan der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™ ist hier zu finden.

Alle Spiele werden live und kostenlos auf FIFA+ übertragen.

Tickets für die Spiele sind auf FIFA.com/tickets erhältlich.

Eröffnungstag: Partien und Anstosszeiten

Guatemala – Japan 05.00 Uhr in Guatemala-Stadt 15.00 Uhr in Victoria 20.00 Uhr in Tokio

Mauretanien – IR Iran 12.30 Uhr in Nouakchott 16.00 Uhr in Teheran 16.30 Uhr in Victoria

Seychellen – Belarus 18.00 Uhr in Minsk 19.00 Uhr in Victoria