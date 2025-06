Fan von Wydad AC knackt Millionenmarke bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Marke von einer Million Zuschauern bei der Partie Juventus FC gegen Wydad AC

Unglaubliche Stimmung innerhalb und ausserhalb der Stadien der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ™

Rachida Elomari über die Chance, ihren Lieblingsklub spielen zu sehen: „Freue mich auf das Spiel meines Teams“

Die Fans haben auf den Tribünen und an den Spielorten für eine unglaubliche Atmosphäre gesorgt und sind damit massgeblich für den Erfolg der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ verantwortlich. Bei der Partie zwischen Juventus FC und Wydad AC im Lincoln Financial Field in Philadelphia wurde nun die Gesamtmarke von einer Million Besuchern geknackt.

Die millionste Besucherin war Rachida Elomari, eine Anhängerin von Wydad AC, die im US-Bundesstaat Virginia lebt und vor dem Duell gegen den italienischen Spitzenklub noch nie ein Spiel im Stadion verfolgt hatte. Nun hatte sie bei der ersten Klub-WM mit 32 Teams erstmals Gelegenheit, ihr Team in Aktion zu sehen – ein Moment, auf den sie sich laut eigener Aussage seit der Qualifikation des marokkanischen Teams für das Weltturnier gefreut hatte: „Ich bin hier in Philadelphia, weil meine Eltern mir vor zwei Jahren gesagt haben, dass Wydad in den USA spielen würde. Ich war wirklich aufgeregt, weil ich mein Team spielen sehen wollte und vorher noch nie in einem Stadion war. Ich werde mein Team anfeuern, was das Zeug hält!“

„Familien, die in den USA leben und Wydad-Fans sind, haben bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft die Möglichkeit, ihr Team spielen zu sehen, ohne Tausende von Dollars für die Reise in ein anderes Land auszugeben“, fügte sie hinzu. „Ich habe schon Fussball-Weltmeisterschaften im Fernsehen und über andere Kanäle verfolgt, aber ich finde es einfach grossartig, hier die WM mit den besten Teams der Welt live miterleben zu können.“

Elomari spielt auch selbst gerne Fussball, weil das eine der beliebtesten Sportarten ihres Landes ist. "Ausserdem macht es wirklich Spass, hält gesund und bewahrt uns vor Schwierigkeiten.“

Das neue Turnier, das in 12 erstklassigen Spielstätten in den USA ausgetragen wird, gibt Klubs aus aller Welt die bahnbrechende Möglichkeit, sich mit Gegnern von anderen Kontinenten zu messen, und hat Fans aus allen Erdteilen in seinen Bann gezogen.

Die höchste Zuschauerzahl von 80.619 war am 15. Juni bei der Partie zwischen Paris Saint-Germain und Atlético de Madrid im Rose-Bowl-Stadion in Los Angeles zu verzeichnen, gefolgt von:

70.248 – Real Madrid C. F. v. CF Pachuca, Bank-of-America-Stadion, Charlotte

63.587 bei FC Bayern München – CA Boca Juniors im Hard-Rock-Stadion (Miami)

62.415 bei Real Madrid C.F. – Al Hilal im Hard-Rock-Stadion (Miami)

60.927 bei Al Ahly FC – Inter Miami CF im Hard-Rock-Stadion (Miami)

Nach dem 30. Spiel haben insgesamt 1.094.686 Fans das Turnier besucht - ein Durchschnitt von 36.490 pro Spiel.