Start des exklusiven Visa-Vorverkaufs für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™

Tickets für das Fussballfestival jetzt erhältlich, insgesamt 104 Spiele im topmodernen Wettbewerbskomplex in der Aspire Zone

Angebot günstiger und flexibler Tagespässe für das Turnier, das am 3. November 2025 beginnt und am 27. November mit dem Finale im Khalifa-International-Stadion endet

Exklusiver fünftägiger Vorverkauf vom 2. bis zum 6. Oktober für Nutzer von Visa-Produkten

Tickets für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™ sind nun erhältlich. Visa-Karteninhaber können sich im exklusiven Vorverkauf ab 2. Oktober 2025 um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) vor allen anderen Fans Tickets sichern.

Der Visa-Vorverkauf endet am 6. Oktober um 23:59 Uhr Ortszeit (21:59 Uhr MEZ). Fans haben somit fünf Tage Zeit, um ohne Wartezeiten Tickets zu kaufen und das historische Turnier mit 48 Teams und 104 Spielen im topmodernen Wettbewerbskomplex in der Aspire Zone in Doha mitzuerleben.

Gastgeber Katar steht bereits am ersten Tag im Einsatz, um 18:45 Uhr Ortszeit (16:45 Uhr MEZ) gegen Italien auf Feld 7. Der gesamte Spielplan ist auf FIFA.com zu finden.

Neben dem Spektakel der besten Jugendspieler der Welt kommen die Zuschauer in den Genuss einer familienfreundlichen Atmosphäre bei einem grossartigen Fanfestival mit verschiedenen kulturellen Veranstaltungen.

Tagespässe sind bereits ab QAR 20 erhältlich. Fans erhalten somit in der Gruppenphase vom 3. bis zum 11. November günstigen und flexiblen Zutritt zu acht Spielen pro Tag. Prime-Spielpässe ab QAR 30 beinhalten einen vollständigen Tagespass sowie garantieren Zugang zu reservierten Plätzen bei einem ausgewählten Spiel auf den Feldern 5 oder 7.

Tagespässe für die Sechzehntel-, Achtel-, Viertel- und Halbfinalspiele werden ab QAR 20 angeboten, während Tickets für das Finale am 27. November im Khalifa-International-Stadion ab QAR 15 kosten.

Der Countdown für die bislang grösste Ausgabe der U-17-WM, die schon Grössen wie Gianluigi Buffon, Luís Figo, Xavi Hernández, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Son Heung-min und Francesco Totti hervorgebracht ist, läuft.

Erstmals sind 48 Teams dabei und bieten den Fans vor Ort und aus dem Ausland die einmalige Möglichkeit, das bisher grösste FIFA-Turnier live mitzuerleben.

Kartenvorverkauf

Jetzt kaufen Dank ihrem weltweiten Partner Visa bietet die FIFA Visa-Karteninhabern die exklusive Möglichkeit, sich während des Visa-Vorverkaufs ab 2. Oktober 2025 um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) bis 6. Oktober um 23:59 Uhr Ortszeit (21:59 Uhr MEZ) auf FIFA.com/tickets frühzeitig Karten zu sichern. Im Visa-Vorverkauf werden nur Zahlungen mit Visa akzeptiert.

Nächste Verkaufsphase

Der allgemeine Kartenverkauf startet nach dem exklusiven Visa-Vorverkauf. Tickets sind ab 7. Oktober 2025 um 8 Uhr Ortszeit (6 Uhr MEZ) auf FIFA.com/tickets erhältlich.