Gianni Infantino und der Präsident des indonesischen Fussballverbands treffen sich an einem „historischen Tag” für den asiatischen Fussball

Der FIFA-Präsident und sein Pendant vom indonesischen Fussballverband (PSSI), Erick Thohir, unterzeichnen eine Vereinbarung über die Einrichtung eines FIFA-Hubs in der indonesischen Hauptstadt Jakarta

Laut Thohir werde das FIFA-Büro „ein Dreh- und Angelpunkt für den Sport in Südost- und Ostasien“ sein

Gianni Infantino: „Wir haben einen wichtigen Schritt gemacht, um den Einfluss der FIFA in der Region zu stärken. Um global zu sein, müssen wir lokal sein.“

Der Chef des Weltverbands, Gianni Infantino, und der Präsident des indonesischen Fussballverbands (PSSI), Erick Thohir, haben eine Vereinbarung über die Einrichtung eines FIFA-Hubs für Südost- und Ostasien unterzeichnet.

Infantino und Thohir unterschrieben bereits im November 2023 eine Vereinbarung über die Einrichtung eines FIFA-Hubs in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Nach der Unterzeichnung der Vereinbarung im Anschluss an den Fussballgipfel 2025 der FIFA in Miami, Florida, wird der indonesische Minister für Jugend und Sport nun die Vereinbarung zwischen den drei Parteien formalisieren und in Kraft setzen.

„Es war wie immer eine Freude, heute in Miami meinen Freund und Präsidenten des indonesischen Fussballverbands (PSSI), Erick Thohir, zu treffen. Indonesien hat fussballerisch riesige Fortschritte gemacht, und ich habe Präsident Thohir und seinem Team zu ihrer hervorragenden Arbeit gratuliert, die ihnen den ‚FIFA Forward Gold Award‘ für asiatische FIFA-Mitgliedsverbände eingebracht hat“, so der Präsident des Weltverbands.

„Die Anfang des Jahres erfolgte Einweihung der neuen „FIFA Arena“, die kontinuierliche Entwicklungsarbeit im Rahmen des Programms „FIFA Forward“ sowie die Umsetzung des FIFA-Talentförderprogramms und des Programms „FIFA Football for Schools“ zeigen, wie sehr wir uns für den Fussball in Indonesien engagieren.“

„Der heutige Tag ist auch ein historischer Moment für den indonesischen Fussball und die Zukunft des Sports in Südost- und Ostasien, da wir mit der Eröffnung unseres Büros in Jakarta einen wichtigen Schritt getan haben, um unsere Präsenz in der Region weiter auszubauen. Ein grosses Dankeschön auch an die Regierung der Republik Indonesien, das indonesische Ministerium für Jugend und Sport sowie den PSSI für die gute Zusammenarbeit.“

Die offizielle Eröffnung des FIFA-Büros in Jakarta stärkt die Präsenz des Weltverbandes in Südost- und Ostasien, wo der PSSI schon lange eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Fussballs spielt.

Dank einer Förderung von 5,4 Millionen US-Dollar aus dem FIFA-Forward-Programm konnte das nationale Trainingszentrum des PSSI gebaut werden. Die Unterstützung der FIFA hat auch die indonesische Regierung dazu motiviert, zusätzliche Mittel bereitzustellen. Das Projekt, das den Top-Teams des Landes zugutekommen wird, hat dem PSSI auch einen der ersten „FIFA Forward Gold Awards“ für asiatische Mitgliedsverbände der FIFA eingebracht. Damit wird die Verwendung der FIFA-Fördermittel für den Ausbau der Infrastruktur im Fussball gewürdigt.

„Das Büro wird nicht nur für Indonesien genutzt, sondern ist auch eine Anlaufstelle für die insgesamt 21 Mitgliedsverbände in der Region Südost- und Ostasien. Der FIFA-Präsident hat immer daran geglaubt, dass der Fussball nicht nur in einer, sondern in allen Regionen wachsen sollte“, so Thohir, der sich auch kurz mit Infantino unterhielt.