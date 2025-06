Erfolgreicher Auftakt zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

Die FIFA bedankt sich bei allen Beteiligten, die das Eröffnungsspiel dieser historischen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ zu einem vollen Erfolg gemacht haben. Bei atemberaubender Stimmung und in einem vollgepackten Hard-Rock-Stadion in Miami erlebten wir ein aufregendes Duell zwischen Al Ahly FC und Inter Miami CF. In einem wahren Fussballfest vor 60.927 Zuschauern und einem weltweiten TV-Publikum schlugen beide Teams und all diejenigen, die Teil dieses historischen Moments werden wollten, mit ihrer Begeisterung, Farbenpracht und Leidenschaft ein neues Kapitel im globalen Klubfussball auf.

Die FIFA dankt den lokalen und bundesstaatlichen Behörden, den beiden teilnehmenden Klubs, dem Stadionmanagement, den ehrenamtlichen Helfern sowie all jenen, die wesentlich zu diesem denkwürdigen Ereignis beigetragen haben, für die hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung. Ihr Einsatz und Teamwork stehen sinnbildlich für den Geist des Turniers und der globalen Fussballgemeinschaft. Dieses Spiel hat die Weichen für ein episches Turnier in den USA gestellt, bei dem Fussballfans die einmalige Gelegenheit haben, einige der weltbesten Teams und grössten Fussballstars hautnah mitzuerleben. Dieses Turnier ist neu und einzigartig, denn zum ersten Mal haben Klubs und Spieler aus der ganzen Welt die Möglichkeit haben, sich in einem globalen Wettbewerb zu messen. Fussball ist für alle da, und wir freuen uns, Fans aus aller Welt in den zwölf fantastischen Austragungsorten der USA zu begrüssen, wo sie hochklassigen Fussball in einer festlichen und sicheren Atmosphäre geniessen können.