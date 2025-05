Entscheidungsspiel für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ vor ausverkauftem Haus in Los Angeles

Tickets für das Duell am Samstag, 31. Mai, im BMO-Stadion um den letzten Startplatz für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ ausverkauft

Einzigartige Zuschauerkulisse bei der Begegnung zwischen dem LAFC (USA) und Club América (Mexiko) um das letzte Ticket für das historische Turnier

Kostenlose Liveübertragung durch die offizielle Sendeanstalt DAZN

Das BMO-Stadion in Los Angeles liefert am Samstag, 31. Mai 2025, eine imposante Kulisse, wenn der Los Angeles Football Club und Club América um 19.30 Uhr Ortszeit (1. Juni, 4.30 Uhr MEZ) im mit Spannung erwarteten Entscheidungsspiel um den letzten Startplatz für die erste Ausgabe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ stechen. Binnen weniger Tage waren die Tickets für dieses Duell ausverkauft. Die Fans der beiden ambitionierten Teams werden mitten in Los Angeles zweifellos für eine elektrisierende Stimmung sorgen, wie es sich für ein solch bedeutungsvolles Kräftemessen gehört.

Fans rund um den Globus können live dabei sein. DAZN als exklusive globale Sendeanstalt der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ mit insgesamt 32 Teams überträgt das Spiel kostenlos in alle Märkte.

Der Gewinner des Entscheidungsspiels trifft in der Gruppe D auf CR Flamengo (Brasilien), Espérance Sportive de Tunisie (Tunesien) und den Chelsea FC (England). Die Teilnahme an der Klub-WM ist auch mit einem hohen Preisgeld verbunden. So erhält der Gewinner des Spiels am Samstag allein USD 9,55 Millionen für die Qualifikation sowie je nach Leistung einen zusätzlichen Betrag. Bei unentschiedenem Spielstand nach 90 Minuten wird nach einer fünfminütigen Pause eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten gespielt. Sollte das Spiel auch nach der Verlängerung noch unentschieden stehen, wird der Gewinner im Elfmeterschiessen ermittelt. Fans, die sich noch Tickets für das Entscheidungsspiel für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ sichern möchten, sollten die Weiterverkaufsplattform auf FIFA.com/tickets konsultieren. Dort sind nun auch weitere günstigere Tickets u. a. für die Gruppenspiele im legendären Rose-Bowl-Stadion in Los Angeles erhältlich, etwa für die Partien von Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid oder CA River Plate. Angesichts der zu erwartenden Nachfrage sollten sich Fans ihre Plätze schnell sichern, um beim bis dato inklusivsten globalen Klubwettbewerb dabei zu sein. Hospitality-Pakete mit Tickets sind auf FIFA.com/hospitality erhältlich.