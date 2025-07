Emmanuel Kellys bewegende Reise zur Halbzeitshow der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

Emmanuel Kelly, dessen Gliedmassen durch chemische Waffen Schaden nahmen, überlebte eine vom Krieg geprägte Kindheit, ehe er nach Australien gebracht wurde

Auf mehrere Operationen folgte eine Musikkarriere, die zu X Factor, Auftritten mit Coldplay und einer spektakulären Halbzeitshow am Sonntag im MetLife-Stadion führte

Erste FIFA-Halbzeitshow beim Klub-WM-Finale zwischen dem Chelsea FC und Paris Saint-Germain, produziert von Global Citizen

Für Millionen von Fans weltweit sind die Spieler auf dem Rasen des MetLife-Stadions beim Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ eine wahre Inspiration und lebende Beispiele dafür, was möglich ist, wenn sich Talent mit Hoffnung und unerbittlichem Willen vereint.

Dieselben Fans sollten sich deshalb auch einen ganz speziellen Auftritt bei der starbesetzten Halbzeitshow am Sonntag ansehen: Der australische Sänger Emmanuel Kelly hat nebst einer erfolgreichen Plattenkarriere eine ebenso beeindruckende Reise zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ hinter sich wie die Spieler des Chelsea FC und von Paris Saint-Germain – eine, die fast noch mehr unter die Haut geht.

„Ursprünglich komme ich aus dem Irak. Ich wurde in einer Kiste auf einem Schlachtfeld von ein paar Soldaten im Irak gefunden, die sich angeblich gegenseitig beschossen hatten“,sagte Kelly und begann, seine unglaubliche Lebensgeschichte zu erzählen.

Chemische Waffen beschädigten seine Gliedmassen schwer. Seine Überlebenschancen standen schlecht. Doch Emmanuel überlebte, und nach einer traumatischen Kindheit in einem Bagdader Waisenhaus wurde er im Alter von sieben Jahren von der renommierten Menschenrechtsaktivistin Moira Kelly nach Australien gebracht. In den darauffolgenden Jahren unterzog er sich zahlreichen Operationen, die ihm die Chance gaben, sein Leben neu zu gestalten.

„Wir haben all die grundlegenden Dinge gelernt, die Menschen manchmal für selbstverständlich halten, wie Gehen oder Essen“, sagte Kelly über sich selbst und seinen Adoptivbruder Ahmed, einen paralympischen Schwimmer. „Irgendwann habe ich beschlossen, mich der Unterhaltung und der Musik zu widmen.“

Sein Ehrgeiz, sein Glaube an sich selbst und sein Sinn für Humor wurden auf die Probe gestellt. Es gab viel zu überwinden. Der Weg zur Selbstakzeptanz wurde zum Grundpfeiler seiner Karriere und führte ihn nun zum Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ in New York/New Jersey.

Die Halbzeitshow feiert ihre Premiere bei einem FIFA-Turnier und wird in Zusammenarbeit mit Global Citizen produziert, einer Organisation, die sich für den Kampf gegen extreme Armut einsetzt. Ein US-Dollar pro verkauftes Klub-WM-Ticket fliesst direkt in den FIFA-Bildungsfonds, dessen Ziel es ist, USD 100 Millionen zu sammeln, um Kindern weltweit besseren Zugang zu hochwertiger Bildung und Fussball zu ermöglichen. Damit sollen Chancen, ein wenig Hoffnung und möglichst viel Selbstvertrauen geschaffen werden.

Diese Mission deckt sich perfekt mit der von Kelly.

„Wenn du selbstbewusst und stark bist, dich selbst liebst und schätzt und dich so akzeptierst, wie du bist, dann ist das der beste Schutz gegen all das Negative da draussen in der Welt“, sagte er. „Mir ist es wichtig, die Menschen zu inspirieren, sich selbst zu lieben und keine Angst davor zu haben, anders zu sein. Und wer weiss, vielleicht sind sie eines Tages selbst Teil einer Halbzeitshow der FIFA Klub-Weltmeisterschaft.“

2011 sang er im Alter von 18 Jahren John Lennons „Imagine“ in der australischen Ausgabe von X Factor. Sein Auftritt ging viral und brachte damit Kellys Karriere bald ins Rollen.

„Zahlreiche Klicks später landete ich in den USA, wo ich mit einigen grossartigen Musikern wie Quincy Jones und Bruno Mars zusammenarbeitete. Und vor kurzem ging ich sogar mit Coldplay auf Tournee“, sagte Kelly. „Seit etwa acht Jahren bin ich eng mit Chris Martin befreundet. Er ist wie ein Bruder für mich. Er bat mich, mit ihm auf Stadiontournee zu kommen. Das habe ich getan – und es war episch.“

Chris Martin kuratiert die Halbzeitshow am Sonntag, die auf einer eigens konstruierten Bühne in den oberen Rängen des MetLife-Stadions stattfinden wird.

Beim einzigartigen Musikspektakel treten neben Kelly auch der kolumbianische Reggaeton-Künstler J Balvin, die amerikanische Rapperin und Sängerin Doja Cat und die nigerianische Sängerin Tems auf.

So sehr sich Kelly auf seinen Auftritt an der Seite globaler Musikstars freut, ist er doch auch ein begeisterter Fussballfan und FIFA-Gamer, der hofft, dass Chelseas Cole Palmer beim Finale am Sonntag glänzen wird. Kelly erwartet ein „aussergewöhnliches Spiel“ zum Abschluss eines „unglaublichen“ Turniers. Besonders freut ihn, dass viele Fans die erweiterte Klub-WM als ein Turnier sehen, das bessere Chance für mehr erfolgreiche Teams aus unterschiedlichsten Ländern bietet.

„Es gab Klubs, die es weiter geschafft haben, als man ihnen zugetraut hätte“, sagte er.

Kellys Auftritt, die gesamte Halbzeitshow und das Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ zwischen Chelsea und PSG sind live und kostenlos auf DAZN.com zu sehen.

Kelly hofft, dass Fans auf der ganzen Welt das Spektakel mitverfolgen. Es geht darum, eine Botschaft zu vermitteln, Hoffnung zu entfachen und jede Menge Spass zu haben.

„Es gibt einige Dinge im Leben und wahrscheinlich auch einige Sportarten auf der Welt, die meiner Meinung nach eine universelle Sprache sprechen: Musik, Film und Fernsehen und Sport gehören dazu. Aber unter allen Sportarten ist es wohl nur der Fussball, der alle Sprachen der Welt spricht“, meinte Kelly.