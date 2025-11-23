Dschuha aus der arabischen Volksliteratur Maskottchen des FIFA-Arabien-Pokals Katar 2025™

Dschuha, eine bekannte Figur aus der arabischen Volksliteratur, bei den Feierlichkeiten des FIFA-Arabien-Pokals™ dabei

Beliebter Volksheld und Philosoph Sinnbild für die lange volkstümliche Tradition der Region

Tickets für das Turnier nun ab QAR 25 erhältlich

Dschuha, eine beliebte Figur der arabischen Volksliteratur, ist offizielles Maskottchen des prestigeträchtigen FIFA-Arabien-Pokals Katar 2025™, der vom 1. bis zum 18. Dezember ausgetragen wird.

Dschuha, der oftmals etwas ungeschickt und träge wirkt und damit immer wieder lustige Situationen erlebt, ist Sinnbild für die lange volkstümliche Tradition der Region und überrascht seit Generationen die arabische Welt immer wieder mit seiner Weisheit.

Der beliebte Volksheld feiert nun auch beim FIFA-Arabien-Pokal™ einen grossen Auftritt und wird die arabischen Fans bei diesem farbenfrohen Volks- und Fussballfest begeistern.

16 Teams kämpfen um den begehrten Titel. Die neun Teams der Region, die in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste am besten rangiert sind, sind automatisch qualifiziert, während 14 weitere Teams in K.-o.-Duellen um die restlichen sieben Startplätze spielen. Die Qualifikationsspiele finden am 25. und 26. November in Katar statt.

Tickets für den FIFA-Arabien-Pokal Katar 2025™ sind ab QAR 25 auf FIFA.com/tickets erhältlich. Angeboten werden auch Teamtickets, mit denen Fans alle Gruppenspiele ihres Teams besuchen können. Das Turnier wird von zahlreichen Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen begleitet. Alle Tickets sind digital und beinhalten barrierefreie Plätze für Fans mit Behinderungen Im Eröffnungsspiel treffen am 1. Dezember um 19:30 Uhr Ortszeit im al-Bayt-Stadion Gastgeber Katar und der Gewinner der Partie zwischen Palästina und Libyen aufeinander. Das Finale geht am 18. Dezember um 19 Uhr Ortszeit im atemberaubenden Lusail-Stadion über die Bühne. Gespielt wird auch im Ahmad-bin-Ali-Stadion, Education-City-Stadion, Khalifa-International-Stadion und im Stadion 974.

Der FIFA-Arabien-Pokal Katar 2025™ ist eines von mehreren Turnieren, das Katar bis Ende des Jahres organisieren wird, darunter die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™, die vom 3. bis zum 27. November dauert. Katar ist am 10., 13. und 17. Dezember zudem Austragungsort des FIFA-Interkontinental-Pokals™.