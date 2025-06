Die erste Runde der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in Zahlen

Nach fünf Tagen Weltklassefussball mit 16 Partien ist die erste Runde der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ in den USA beendet. 44 Tore sind bislang gefallen – durch Spieler aus 17 Ländern, die sich damit in den Fussballannalen verewigt haben. Mit einer unglaublichen Atmosphäre sowohl in den Stadien als auch an den Spielorten ist der Turnierauftakt vollauf gelungen.