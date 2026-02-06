Der FIFA-Podcast startet 2026 mit einem Special zum FIFA-Meisterpokal der Frauen™

Die neueste Folge von „The FIFA Podcast“ wurde parallel zum Finale des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ im Arsenal Stadium in London, England, aufgezeichnet

Zu den Gästen zählen Jill Ellis, FIFA-Fussballdirektorin, die zweifache FIFA Frauen-Weltmeisterin Tobin Heath, FIFA-Legende Mikael Silvestre und Khyah Harper vom Gotham FC

Der FIFA-Podcast rückt die wichtigsten FIFA-Veranstaltungen im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und darüber hinaus in den Fokus

Der FIFA-Podcast wird auch 2026 wieder Fussballfans Interviews und Analysen zu den wichtigsten Turnieren und Veranstaltungen der FIFA bieten. Passenderweise wurde die erste Folge dieses Jahres vor dem Hintergrund des historischen Finales des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ in London veröffentlicht.

Die von IMG produzierte Sendung wurde erstmals vor der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ ausgestrahlt. Moderatorin Semra Hunter sprach mit einigen der größten Namen des Fussballs über wichtige Themen rund um den Sport.

Zum Auftakt im Jahr 2026 wurde Hunter von zwei besonderen Co-Moderatorinnen begleitet: der zweifachen FIFA Frauen-Weltmeisterin Tobin Heath und ihrer ehemaligen Trainerin Jill Ellis, der heutigen FIFA-Fussballdirektorin. Sie diskutierten über das Wachstum des Frauenfussballs auf Vereinsebene, die Auswirkungen dieses brandneuen globalen Wettbewerbs und teilten einige Erinnerungen an ihre Zeit mit der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft.

Auch der ehemalige französische Nationalspieler und FIFA-Legende Mikaël Silvestre, der für Manchester United und Arsenal als Verteidiger spielte, war in der Sendung zu Gast. Er spricht über seine frühesten Erinnerungen an die FIFA-Weltmeisterschaft, seine Erfahrungen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Korea/Japan 2002™ und warum Seattle die Gastgeberstadt ist, die er am liebsten besuchen würde, wenn die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ beginnt.

Nach dem Spiel um den dritten Platz im „FIFA-Meisterpokal der Frauen” kam die VISA-Spielerin des Spiels, Khyah Harper vom „Gotham FC”, zur Sendung hinzu. Anschließend kehrte Tobin Heath ins Studio zurück, um das außergewöhnliche Finale zu analysieren, in dem der „Arsenal Women's FC” schließlich den brandneuen Pokal holte.

In der Sendung kommen auch FIFA-Präsident Gianni Infantino sowie die ehemaligen englischen Nationalspieler Alex Scott und Ian Wright zu Wort und geben einen tiefen Einblick in die Vision hinter dem ersten globalen Frauen-Klubturnier der Geschichte.