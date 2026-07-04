Das wegweisende digitale Bildungsprogramm der FIFA-Stiftung trägt in Belize Früchte

Pionierprojekt nutzt fussballbasiertes Lernen, um Selbstvertrauen und Kreativität in Nord- und Südamerika zu fördern

Teil des globalen Programms der FIFA-Stiftung, das Kindern weltweit Zugang zu Technologie und praxisorientiertem Lernen durch Programmieren und Robotik ermöglicht

Das Programm unterstreicht das Engagement der FIFA für die Kompetenzentwicklung, das im Rahmen der Kampagne „Unite for Education“ gefördert wird

Im Mittelpunkt des „digitalen Bildungsprogramms“ der FIFA-Stiftung steht das Ziel, die jungen Lernenden von heute für die sich ständig weiterentwickelnde digitale Welt von morgen zu rüsten. Dabei nutzt das Programm den Fussball als wirkungsvolles Mittel, um Grundschülern Technologie und praxisorientiertes Lernen näherzubringen. Belize war neben Bhutan, Mauretanien und Paraguay eines der ersten Länder, die für die Pilotphase der Initiative ausgewählt wurden. In diesen vier Ländern ist das Programm auf dem besten Weg, über 130.000 Kinder und Jugendliche zu erreichen.

In Belize vermittelt das Programm mehr als 10.000 Kindern an 40 Schulen mithilfe des Fussballs digitale Kompetenzen und Lebenskompetenzen. Eine der am Programm teilnehmenden Schulen ist die Eden SDA School in Saint Elena. „Eine der größten Herausforderungen in unserer Gemeinde ist, dass es nicht viele Einrichtungen gibt, in denen den Schülern Computer oder Tablets zur Verfügung stehen“, erklärte Ofni Tzul, eine Lehrerin an der Schule. „Die FIFA-Stiftung hat ein Projekt ins Leben gerufen, um Robotik-Bausätze, Computer und Projektoren bereitzustellen, damit wir gemeinsam mit den Schülern an der Lösung realer Probleme arbeiten können.“ Die Jugendlichen berichteten im Rahmen der Kampagne „Unite for Education“, die während des Achtelfinales, des Viertelfinales und des Halbfinals der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ lief, von ihren Erfahrungen mit dem Programm. Dies erinnert daran, wie Bildung Leben verändert und welche Kraft der Fussball hat, durch spielerisches Lernen neue Möglichkeiten zu schaffen.

Das wegweisende digitale Bildungsprogramm der FIFA-Stiftung trägt in Belize Früchte 02:23

„Wenn ich meine Arbeiten anderen Menschen zeige, fühle ich mich sehr geehrt, denn diese Gelegenheit bekommt nicht jeder“, erklärte Judy, eine Schülerin der Eden SDA School. Ihre Mitschülerin Elisabeth sagte: „Ich liebe diesen Unterricht. Er prägt meinen Geist, sodass ich verstehe, wie die Zukunft aussehen wird und wie Technologie funktioniert.“

Das Programm nutzt die universelle Anziehungskraft des Fussballs, um den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu den Kernfächern des Lehrplans zu erleichtern: Mathematik, Sozial- und Naturwissenschaften sowie Sprachen. Mithilfe praktischer Werkzeuge wie Programmieren, Robotik und anderen digitalen Technologien lernen die Schülerinnen und Schüler durch praktisches Tun und entwickeln neben dem regulären Unterricht im Klassenzimmer wichtige Fähigkeiten wie Problemlösungskompetenz, Kreativität, Zusammenarbeit, Kommunikation und Selbstvertrauen.

Die Lehrkräfte werden bei jedem Schritt durch gezielte Fortbildungen, praktische Materialien und kontinuierliches Coaching unterstützt, sodass sie in der Lage sind, digitale Bildungsinhalte selbstbewusst in den täglichen Unterricht zu integrieren.