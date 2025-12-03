Beschlüsse des Ratsausschusses zum Afrikanischen Nationen-Pokal 2025

Beschluss zur Abstellung von Spielern nach erfolgreichen, von Solidarität geprägten Konsultationen

Zwingende Abstellung ab 15. Dezember 2025

Vereinbarung analog zur Abstellung von Spielern für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™

Nach erfolgreichen Konsultationen unter der Leitung der FIFA mit wichtigen Interessengruppen und dank der Solidarität, die die CAF zur Minderung der Auswirkungen auf verschiedene Parteien gezeigt hat, hat der Ratsausschuss einen Beschluss zur zwingenden Abstellung von Spielern für den Afrikanischen Nationen-Pokal 2025 gefasst, der vom 21. Dezember 2025 bis zum 18. Januar 2026 stattfindet.

Gemäss dem für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ geltenden Grundsatz wird die Abstellungsdauer um sieben Tage verkürzt und beginnt am Montag, 15. Dezember 2025.

Zudem wurde beschlossen, dass die Mitgliedsverbände, die am Afrikanischen Nationen-Pokal 2025 teilnehmen, und die Klubs, die während der Abstellungsdauer Spieler für kontinentale Wettbewerbe abstellen, in bilateralen Gesprächen in Treu und Glauben nach geeigneten individuellen Lösungen suchen sollten.