Bekenntnis der FIFA zum E-Fussball: FIFAe Finals 2025 und 2026 mit Rocket League und eFootball™

Qualifikation über die gesamte Saison, womit mehr Nationen denn je an den regionalen Qualifikationsturnieren teilnehmen können

FIFAe Finals mit Rocket League und eFootball™ 2025 und 2026 in Zusammenarbeit mit dem saudischen E‑Sport-Verband (SEF)

Die FIFAe Finals 2025 finden im Dezember dieses Jahres in Riad statt. Saudiarabien etabliert sich damit getreu seiner Vision 2030 weiter als führender E-Sport-Hub. Schon in den letzten beiden Jahren wurden die FIFAe Finals mit grossem Erfolg mit dem saudischen E-Sport-Verband (SEF) durchgeführt. Zusammen mit ihrem engagierten und langjährigen Partner bietet die FIFA Fans, Spielern und Interessengruppen ein regelmässig stattfindendes Forum zur Weiterentwicklung des FIFAe-Ökosystems.

„Mit der Ausrichtung der FIFAe Finals bis 2026 unterstreichen wir unsere Unterstützung und unser Engagement für erstklassige regionale und globale Veranstaltungen. Wir wollen weiterhin einmalige Erlebnisse für Spieler und Fans schaffen, damit diese ihr Talent und ihre Begeisterung wettkampfmässig auf einer Bühne präsentieren können. Dieser Meilenstein stärkt die zentrale Stellung und globale Führungsrolle des Königreichs in der Gaming- und E-Sport-Branche. Wir freuen uns darauf, die Welt im Dezember wieder in der SEF Arena in Riad willkommen zu heissen“, sagte Meshal Alqabbani, geschäftsführender Direktor für Produkte beim SEF.