Bekanntgabe der Gewinner von „The Best FIFA Football Awards™ 2025“ am Dienstag, 16. Dezember

Präsentation der Gewinner der zehnten Ausgabe von „The Best FIFA Football Awards™“ bei Gala-Dinner in Doha (Katar)

Wichtige Rolle der Fans bei Ermittlung der Gewinner in mehreren Kategorien

Live-Übertragung der Sonderveranstaltung auf FIFA.com

Die Gewinner von „The Best FIFA Football Awards™ 2025” werden bei einer Sonderveranstaltung in Doha, Katar, verkündet, die am Dienstag, 16. Dezember 2025, um 20:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MEZ) live auf FIFA.com übertragen wird.

Am Abend vor dem Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals Katar 2025™ zwischen Paris Saint-Germain und CR Flamengo im Ahmad-Bin-Ali-Stadion werden beim „FIFA Celebration 2025 Dinner” in der Fairmont Katara Hall in Doha die weltweit besten Spieler und Trainer des Jahres 2025 präsentiert. Zuvor werden die besten Fans, Torhüter und Tore in digitalen Videos auf den FIFA-Plattformen und in den sozialen Medien vorgestellt, zusammen mit dem Gewinner des FIFA-Fair-Play-Preises.

Zum Gala-Dinner werden 800 Gäste erwartet, darunter der FIFA-Präsident, Mitglieder des FIFA-Rats, FIFA-Legenden, Vertreter der Mitgliedsverbände weltweit sowie weitere lokale und regionale Botschafter und Persönlichkeiten des Fussballs.

Wie immer spielen die Fans bei der Auswahl der Gewinner eine entscheidende Rolle. Mehr als 16 Millionen haben dieses Jahr in mehreren Kategorien abgestimmt, einschliesslich „The Best – FIFA-Weltfussballerin“, „The Best – FIFA-Weltfussballer“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“, „The Best – FIFA-Welttorhüterin“ und „The Best – FIFA-Welttorhüter“. Die Gewinner all dieser Auszeichnungen wurden mithilfe der Fans, der aktuellen Kapitäne und Trainer aller Frauen- und Männernationalteams sowie von Medienvertretern ermittelt, deren Stimmen jeweils zu gleichen Teilen gewichtet wurden.

Die Fans haben auch über „The Best FIFA Frauen 11“ und „The Best FIFA Männer 11“ abgestimmt.

Bei der Abstimmung über den FIFA-Marta-Preis und den FIFA-Puskás-Preis – für die schönsten Tore im Frauen- und Männerfussball – wurden die Stimmen von Fans und einer Gruppe von FIFA-Legenden zu gleichen Teilen gewertet. Bei der Vergabe des FIFA-Fanpreises hatten die Fans hingegen allein das Sagen, während der Gewinner des FIFA-Fairplay-Preises von einem Expertengremium ausgewählt wurde.