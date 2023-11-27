Modernisierungsmaßnahmen am BC Place in Vancouver im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vorgestellt

Die Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten am BC Place in Vancouver im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ umfassen Verbesserungen der Barrierefreiheit, neue Hospitality-Bereiche, modernisierte Technik und einen Hybridrasenplatz

Dadurch wird sichergestellt, dass der BC Place in Vancouver ein Stadion von Weltklasse bleibt und ein bleibendes Vermächtnis für Sport, Konzerte und Grossveranstaltungen hinterlässt

Vancouver wird Gastgeber von sieben Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 sein, darunter zwei Gruppenspiele Kanadas

Während sich der kanadische Austragungsort darauf vorbereitet, sieben Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ auszurichten, wurden umfangreiche Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten am BC Place in Vancouver vorgestellt.

Als eine von zwei kanadischen Austragungsstädten unter den insgesamt 16 Städten, die die Welt zur inklusivsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten willkommen heißen werden, wird Vancouver am 13. Juni sein erstes Gruppenspiel austragen, wenn Australien auf die Türkei trifft. Kanada wird dort zudem zwei seiner Spiele in Gruppe B bestreiten.

Im Vorfeld des Turniers mit 48 Mannschaften wurde das Stadion modernisiert. Die Modernisierung umfasste umfangreiche Verbesserungen in den Bereichen Barrierefreiheit, Inklusion und Technologie sowie einen permanenten Fanshop.

Der für das Turnier erforderliche Hybridrasen wurde verlegt und auch das Erlebnis abseits des Spielfelds wurde durch neu renovierte Umkleideräume verbessert.

„Die Ausrichtung von Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wird den Tourismus ankurbeln und erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen, da Fussballfans aus aller Welt entdecken werden, warum unsere wunderschöne Provinz ein so großartiger Ort für Besuche und Investitionen ist“, sagte David Eby, Premierminister von British Columbia, dessen Regierung sich mit der Bundesregierung zusammengetan hat, um die Arbeiten zu finanzieren. „Wir sind bereit, die Welt zum größten Ereignis willkommen zu heißen, das British Columbia je ausgerichtet hat – und dabei lokale Unternehmen und Arbeitsplätze zu unterstützen.“

Es wurden mehrere neue Gastronomie- und Veranstaltungsbereiche geschaffen. Diese verbessern nicht nur das Erlebnis für die Fans während des Turniers, sondern schaffen auch langfristige Vorteile, die die finanzielle Nachhaltigkeit des Stadions durch erweiterte Einnahmequellen sichern.

„Bei den umfangreichen Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten am BC Place in Vancouver geht es um mehr als nur die Ausrichtung einer unvergesslichen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft – sie sind eine Investition in das Vermächtnis unserer Provinz“, sagte Anne Kang, Ministerin für Tourismus, Kunst, Kultur und Sport.

„Diese Verbesserungen werden dazu beitragen, dass unser Stadion auch in den kommenden Jahrzehnten barrierefrei, modern und weltweit wettbewerbsfähig bleibt. So kann der BC Place Vancouver auch weiterhin Weltklasse-Sport-, Musik- und Großveranstaltungen anziehen, von denen die Einwohner von British Columbia noch lange nach dem Schlusspfiff profitieren werden.“