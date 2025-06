Traum eines jungen Bayern-Fans wird bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ wahr

Der Wettbewerb hat Tausenden von Fans in den Vereinigten Staaten die Möglichkeit gegeben, ihre Helden hautnah zu sehen

Ob Lukas für seine lokale Juniorenmannschaft spielt oder mit einer Gruppe zur MLS Next Pro, der dritten Liga der Vereinigten Staaten, fährt, um den Huntsville City FC in Aktion zu sehen – im Hause Heimbeck steht jedes Wochenende der Fussball im Mittelpunkt.

„Wir haben versucht, den FC Bayern München in Deutschland spielen zu sehen, aber aufgrund des lotterieähnlichen Ticketverfahrens und der ständig ausverkauften Spiele hatten wir nie die Gelegenheit dazu. Mein Sohn dachte wirklich, dass er sie nie live spielen sehen würde“, sagte Mutter Amber.

Das änderte sich, als bekannt wurde, dass die FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten stattfinden würde und der FC Bayern in Charlotte, North Carolina, spielen würde – nur 90 Flugminuten von Huntsville entfernt.

„Als wir erfuhren, dass sie hier spielen würden, war das wie ein Traum, der wahr wurde. Mein Sohn war total aus dem Häuschen, dass er endlich seine Lieblingsmannschaft live sehen würde, vor allem seinen Lieblingsspieler Thomas Müller, bevor dieser in den Ruhestand geht“, sagte Amber. „Wir wussten, dass das etwas sein würde, das wir nie vergessen würden. Für viele Familien wie unsere ist das mehr als nur ein Spiel, es ist eine Erinnerung für das Leben!“

Leider konnte Amber aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht mitreisen, aber Lukas und Martin sicherten sich schnell Tickets für das letzte Spiel der Gruppe C zwischen Bayern und SL Benfica.

„Es war unglaublich. Ich weiß, dass wir am Ende nicht gewonnen haben, aber alles, was dazu geführt hat, und dann auf den Platz zu gehen und die Spieler aus nächster Nähe zu sehen, war wirklich etwas Besonderes. Das gehört zu den fünf besten Erlebnissen meines Lebens, für immer“, sagte Martin.

Die 0:1-Niederlage gegen Benfica war zwar nicht das, was sich die Familie Heimbeck erhofft hatte, aber da Bayern bereits für das Achtelfinale qualifiziert war, konnten sich Vater und Sohn auf die positiven Aspekte konzentrieren – darunter die Tatsache, dass Lukas' Held Thomas Müller 90 Minuten lang spielte.

„Es war eine Ehre, bei diesem Spiel dabei zu sein und den FC Bayern auf dem Platz zu sehen. Es war eine großartige Zeit, auch wenn das Ergebnis nicht so ausgefallen ist, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber wir sind trotzdem in der K.o.-Runde, daher wird dieser Tag definitiv unvergesslich bleiben“, sagte Lukas. „Es bedeutet mir sehr viel, dass die FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten stattfindet. Das ist ein Punkt auf meiner 'Bucket List'.“