Bestätigung der Auslosungsverfahren der diesjährigen FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ und FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™

Offizielle Auslosungen diesen Donnerstag zum Auftakt der Weltfussballwoche in Zürich

Austragung der diesjährigen Ausgaben zwischen Oktober und Dezember

Veröffentlichung der Spielpläne samt Daten und Spielorten aller Begegnungen nach den Auslosungen

Die FIFA hat die Auslosungsverfahren der diesjährigen FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ und FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ bestätigt. Die Auslosungen beider Turniere finden am Donnerstag, 21. Mai 2026, um 15 Uhr MEZ am FIFA-Sitz in Zürich statt und werden live auf FIFA+, TikTok und YouTube übertragen.

Die mittlerweile jährlich stattfindenden U-17-Weltmeisterschaften werden zum zweiten Mal in Folge in Katar bzw. Marokko ausgetragen. Die beiden Länder sind noch bis einschliesslich 2029 Ausrichter dieser Turniere.

Die zehnte Ausgabe der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ findet vom 17. Oktober bis zum 7. November 2026 in Marokko statt. Bei der ersten Ausgabe mit 24 Teams im letzten Jahr verteidigte die DVR Korea ihren Titel und möchte nun mit dem dritten Triumph in Folge neuerlich Geschichte schreiben.

Für die Auslosung werden die 24 qualifizierten Nationen auf vier Töpfe mit je sechs Teams aufgeteilt, wobei Gastgeber Marokko automatisch in Topf 1 geht, während die restlichen Teams gemäss FIFA-Rangliste verteilt werden. Das System basiert auf dem Total der Punkte aus den letzten fünf Ausgaben der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™, sprich in den Jahren 2025, 2024, 2022, 2018 und 2016. Die Ergebnisse der einzelnen Ausgaben wurden unterschiedlich gewichtet, das heisst absteigend von der jüngsten Ausgabe.

Die besten fünf Teams wurden zusammen mit Marokko Topf 1 zugewiesen, während die restlichen Teams gemäss ihren Rangierungen auf die Töpfe 2, 3 und 4 verteilt wurden. Die sechs Gruppen beim Turnier bestehen aus je vier Teams, von denen aus jedem Topf eines gezogen wird. Gemäss FIFA-Grundsatz wird nach Möglichkeit jeder Gruppe nur ein Team derselben Konföderation zugelost.

Da die vier Teams der CAF-Region noch nicht feststehen, werden für die Auslosung Platzhalter mit dem Namen der Konföderation verwendet.

Topfzuteilung für die Auslosung der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2026™:

Topf 1: Marokko, Spanien, DVR Korea, Japan, USA, Kanada

Topf 2: Brasilien, Mexiko, CAF 1, Deutschland, Frankreich, VR China

Topf 3: Neuseeland, CAF 2, Polen, CAF 3, CAF 4, Chile

Topf 4: Venezuela, Norwegen, Samoa, Australien, Puerto Rico, Argentinien

Die 21. Ausgabe der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ findet vom 19. November bis zum 13. Dezember 2026 in Katar statt. Mit von der Partie sind 48 Teams. Portugal hat im letzten Jahr die erste Ausgabe mit dem erweiterten Format gewonnen und ist damit Titelverteidiger.

Für die Auslosung werden die 48 qualifizierten Nationen auf vier Töpfe mit je zwölf Teams aufgeteilt, wobei Gastgeber Katar automatisch in Topf 1 geht, während die restlichen Teams gemäss FIFA-Rangliste verteilt werden. Das System basiert auf dem Total der Punkte aus den letzten fünf Ausgaben der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™, sprich in den Jahren 2025, 2023, 2019, 2017 und 2015. Die Ergebnisse der einzelnen Ausgaben wurden unterschiedlich gewichtet, das heisst absteigend von der jüngsten Ausgabe.

Die besten Teams wurden zusammen mit Katar Topf 1 zugewiesen, während die restlichen Teams gemäss ihren Rangierungen auf die Töpfe 2, 3 und 4 verteilt wurden. Die zwölf Gruppen beim Turnier bestehen aus je vier Teams, von denen aus jedem Topf eines gezogen wird.

Da zwei der qualifizierten CAF-Mannschaften erst nach der Auslosung ermittelt werden, steht die Setzliste noch nicht fest. Für die beiden Teams werden deshalb Platzhalter mit dem Namen der Konföderation verwendet. Die CAF hat insgesamt zehn Startplätze.

Die folgenden Teams haben sich qualifiziert:

AFC: Katar (Gastgeber), Australien, VR China, Japan, Republik Korea, Saudi-Arabien, Tadschikistan, Usbekistan, Vietnam

Concacaf: Costa Rica, Haiti, Honduras, Jamaika, Kuba, Mexiko, Panama, USA

CONMEBOL: Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Uruguay, Venezuela

OFC: Fidschi, Neukaledonien, Neuseeland

UEFA: Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Montenegro, Republik Irland, Rumänien, Serbien, Spanien

Die Spielpläne mit den Stadien und Anstosszeiten aller Begegnungen werden nach den Auslosungen veröffentlicht. Weitere Informationen zu den diesjährigen Ausgaben der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ und der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ sind auf den jeweiligen Turnierseiten von FIFA.com zu finden. Die Auslosungen am FIFA-Sitz markieren den Auftakt zur diesjährigen Weltfussballwoche (21.–25. Mai). Im Zentrum der Woche steht u. a. die „Be Active“-Kampagne der FIFA und der Weltgesundheitsorganisation, die Kinder dazu zu motivieren soll, sich täglich mindestens 60 Minuten lang körperlich zu betätigen und so ihr physisches und mentales Wohlbefinden zu verbessern.