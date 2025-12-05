Wenger und Ellis unterstreichen die Bedeutung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams

Endrundenauslosung der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams am Freitag

Bereits vier Debütanten für die WM-Endrunde 2026 qualifiziert

Positive Effekte sowohl für Fanbasis als auch hinsichtlich Beteiligung zu erwarten

„Die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams ist eine natürliche Entwicklung für den Fussball, da sie einen wirklich globalen Fussball fördert und das Niveau verbessert“, sagte Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, vor der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Freitag in Washington D. C., während FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis die wegweisende Wirkung des Turniers betonte.

Dank der Vergrösserung des seit 1998 bestehenden Formats mit 32 Teams sind mindestens vier neue Teams bei der WM dabei. Das grössere Teilnehmerfeld bot auch zusätzliche Motivation für eine mitreissende Qualifikation, die im März mit den Play-off-Spielen zu Ende geht.

Arsène Wenger, ehemaliger Trainer von Arsenal, ist überzeugt, dass die Erweiterung mehr Chancen bietet und die Entwicklung fördert, ohne das spielerische Niveau beim Turnier zu schmälern.

„Es ist eine natürliche Entwicklung. Wir wollen einen wirklich globalen Fussball. Wenn man sich die Entwicklung seit 1930 anschaut, wird die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft bei ihrer übernächsten Ausgabe bereits 100 Jahre alt“, sagte er bei einer Medienkonferenz.

„Wir haben mit 13 Teams angefangen. Dann waren es 16. 1982 waren erstmals 24 und 1998 erstmals 32 Teams am Start. Immer mehr Teams wollen teilnehmen. Daher ist 48 jetzt die richtige Zahl“, fügte der Franzose hinzu.

„Das sind etwas weniger als 25% der 211 Länder, die der FIFA angehören. Jedes vierte Team hat damit die Chance auf eine Teilnahme. Somit sind immer noch 75% nicht dabei. Darin eingeschlossen sind Länder wie China und Indien, wo rund drei Milliarden Menschen leben“, betonte Arsène Wenger.

Noch sind sechs der insgesamt 48 Startplätze für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ offen. Diese werden im März 2026 vergeben.

Um vier Startplätze spielen die 16 Teams, die die europäischen Play-offs bestreiten, d. h. Albanien, Bosnien und Herzegowina, Dänemark, die Republik Irland, Italien, Kosovo, Nordirland, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Schweden, die Slowakei, Tschechien, die Türkei, die Ukraine und Wales.

Die anderen beiden Startplätze gehen an Bolivien, die DR Kongo, den Irak, Jamaika, Neukaledonien oder Suriname, die beim Play-off-Turnier für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Einsatz stehen.

Arsène Wenger verwies zudem auf die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™, die in Katar zuletzt ebenfalls erstmals mit 48 Nationen ausgetragen wurde und sämtliche Zweifel hinsichtlich des Leistungsgefälles ausgeräumt habe.

„Wir haben festgestellt, dass sich das spielerische Gefälle zwischen den Ländern verringert hat. Der Schlüssel dazu liegt in der Bildung der Menschen, denn Erfolg hängt mit Bildung zusammen“, erklärte Arsène Wenger.

„Alle Länder der Welt engagieren sich sehr für Bildung und formen neue Spieler. Daher sind neue Teams bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft dabei, und deshalb ist eine WM mit 48 Teams logisch.“ Curaçao, Jordanien, Kap Verde und Usbekistan feiern 2026 ihr WM-Debüt. Nach Ansicht von Arsène Wenger ernten diese Länder die Früchte für eine systematische Fussballförderung.

„Usbekistan zum Beispiel leistet hervorragende Nachwuchsarbeit und verfügt über eine unglaubliche Infrastruktur. Jordanien gehörte zu den Überraschungsteams beim Asien-Pokal. Das war kein Zufall. Eine internationale Studie hat gezeigt, dass der Erfolg der Topteams zu 100% von der Qualität der Nachwuchsarbeit abhängt“, so Arsène Wenger.

Nach Meinung von Jill Ellis, die als Trainerin mit den USA sowohl 2015 als auch 2019 die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ gewonnen hat, wird der nordamerikanische Fussball enorm von der WM-Endrunde profitieren, die im nächsten Jahr in 16 Städten in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird.

„Die WM 1994 war für den US-Fussball wegweisend. Sie war die Initialzündung für die MLS, die zwei Jahre später lanciert wurde“, sagte sie. „Die Liga startete mit zehn Teams. Die Menschen brauchen Helden. Die Liga hat uns nicht nur inspiriert, sondern auch die Infrastruktur geschaffen. 1999 haben die USA dann die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft veranstaltet, die ebenfalls für legendäre Momente gesorgt hat.“