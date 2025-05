Start des FIFA-Arena-Programms in Indonesien mit zwei neuen Minifeldern

Einweihung von zwei Minifeldern in der Nähe Jakartas im Rahmen des FIFA-Arena-Programms

Zwei neue FIFA-Arena-Minifelder wurden in der Nähe von Schulen in Indonesien eröffnet. Sie sind Teil des Versprechens von FIFA-Präsident Gianni Infantino, für Kinder auf der ganzen Welt mindestens 1000 neue Minifelder einzurichten.

Eines der beiden Minifelder steht rund 600 Kindern der Grund- und Sonderschule in Ciputat südöstlich der Hauptstadt Jakarta zur Verfügung, während das zweite in der Nähe der Mandiri-Universität in West-Jakarta von mehr als 850 Kindern von drei Grundschulen (Kusuma Wijaya 05, Kusuma Wijaya 07 und BDN) genutzt werden kann.